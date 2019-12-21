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21 декабря • обновлено в 15:22
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Глава Госфинмониторинга рассказал о мерах борьбы с финансированием терроризма

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Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский провел встречу с президентом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) Эльжбетой Франкув-Яскевич.

Стороны обсудили основные аспекты и результаты, полученные в ходе проведения второй Национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также меры, принимаемые Украиной с целью устранения выявленных рисков. Об этом сообщает пресс-служба ГСФМ.

Также Черкасский проинформировал Франкув-Яскевич о мерах, предпринимаемых Госфинмониторингом в рамках подготовки Украины к рассмотрению и утверждению второго отчета о прогрессе по результатам пятого раунда взаимной оценки MONEYVAL.

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Глава ГСФМ заверил свою европейскую коллегу в неизменности курса Украины на пути к имплементации антилегализационных директив ЕС и гармонизации национального законодательства с международными стандартами в сфере противодействия отмыванию средств.

По результатам проведенной встречи были достигнуты договоренности о продолжении сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Черкасский сообщил о неизменности курса Украины на пути к имплементации антилегализационных директив ЕС

Черкасский сообщил о неизменности курса Украины на пути к имплементации антилегализационных директив ЕС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственная служба финансового мониторинга представила отчет о проведении Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Лучше бы рассказал о борьбе с выводом наворованного бабла в оффшоры и вообще на Запад, тому как все западные кредиты возвращаются в западные банки, а долги и проценты остаются за страной и запад делает вид, что ничего не знает.
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