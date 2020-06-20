Глава фракции "Голос" пожаловалась на зарплату в 35 тысяч: не хватает на жизнь

Глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что ей на жизнь не хватает депутатской зарплаты в 35 тысяч гривен.

Об этом она сообщила в эфире программы "Перекрестный допрос" на 24 канале. Нардеп добавила, что у нее есть "финансовая подушка", которой она сейчас пользуется.

"Мы понимаем, что после местных выборов нам нужно будет что-то придумать. Или инициировать вопрос о повышении зарплат или попробовать помочь тем людям, у которых есть такая необходимость устроиться на преподавательскую деятельность. То есть получать доплаты. Нам тогда надо будет с них снять определенную работу по работе во фракции, чтобы они могли заработать себе на жизнь", – сказала Рудык.

Она пояснила, что трудно сказать, какой должна быть зарплата депутата, однако, она должна покрывать все потребности.

Кира Рудик стала главой партии "Голос" 11 марта 2020. Сейчас она работает первым заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. Нардеп закончила Киево-Могилянскую академию по специальности "Информационные технологии".

Работала тестировщицей программного обеспечения с 2005 года в Software MacKiev, а с 2007 года – в TAIN Ukraine. Рудик руководила киевским R&D-офисом, который занимается разработкой всего софта для Ring.

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Стоит добавить, что с 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 4 тысячи 723 грн в месяц или 28,31 грн в час.

В марте 2020 года средняя зарплата в Украине, по данным Минфина, составила 11 тысяч 446 гривен. Наибольшие заработные платы получили работники IT-отрасли – в среднем 23,3 тысячи гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский депутат анонимно рассказал о своих доходах и расходах. Он получает 38 тыс. грн зарплаты и каждый месяц тратит на еду 8-12 тысяч.