Глава "Энергоатома" высказался в поддержку нового энергобаланса

Исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин поддерживает принятый Кабмином энергетический баланс и считает его безопасным для эксплуатации энергоблоков. Об этом он заявил во время селекторного совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

"Мы под такой баланс остановим три энергоблока, мы будем иметь ситуацию, когда все остальные энергоблоки будут работать на мощности, близкой к номинальному уровню. Мы, безусловно готовы этот баланс выполнить, у нас нет никаких сомнений, что это полностью безопасное решение для эксплуатации энергоблоков. Что касается в целом ситуации, то мы поддерживаем и принимаем меры, который принимает и Кабмин, и антикризисный штаб, и министерство для нас", - сказал он.

По словам Котина, пока первоочередной задачей является стабилизация работы энергорынка, в том числе, стабилизация финансовой ситуации.

"В первую очередь нужна экономическая стабилизация на энергорынке для того, чтобы мы получали полный объем оплаты за нашу электроэнергию, который мы пускаем в энергосистему. Для нас есть вопрос сокращения нашего баланса, но в то же время это требование со стороны оператора, которое мы должны выполнять и это приведет к стабилизации финансовой", - заявил он.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5% – в 138 млрд кВт/ч. Новый энергобаланс должен решить проблемы в отдельных отраслях энергетики. В атомной энергетике – это регулярная смена нагрузок на блоки АЭС из-за падения спроса, проведения ремонтных работ на АЭС, которые длительное время откладывали. А также оздоровление финансового состояния НАЭК "Энергоатом". В угольной энергетике – вынужденные остановки работы шахт и примерно 40 тыс. шахтеров, а также рекордное количество угля на складах, которое сформировалось из-за увеличения импорта угля и появления импорта электроэнергии, уменьшение потребления. В гидроэнергетике – существенное уменьшение генерации (до 40%) из-за недостаточно высокого уровня воды в реках в связи с нехваткой осадков зимой и весной.