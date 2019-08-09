"Уволить всех, кроме себя": глава АМКУ обратился с дерзкой просьбой к Зеленскому

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев 4 июля направил президенту Владимиру Зеленскому документ "О рассмотрении вопроса об увольнении государственных уполномоченных", который содержал фамилии всех членов комитета кроме самого руководителя.

В частности, руководитель АМКУ перечислил фамилии восьми госуполномоченных, которые находились в составе комитета, сообщают "Наші гроші".

Терентьев попросил "принять решение об увольнении государственных уполномоченных, в соответствии с компетенцией президента, определенной законом Украины "Об Антимонопольном комитете".

После этого были обнародованы президентские указы об увольнении четырех членов АМКУ – Марии Нижник, Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.

Руководитель Антимонопольного комитета перечислил фамилии всех восьми госуполномоченных "Наші гроші"

В перечень Терентьев добавил свою интерпретацию ч.1 ст.11 Закона "Об Антимонопольном комитете Украины" "Наші гроші"

В перечень Терентьев добавил свою интерпретацию ч.1 ст.11 Закона "Об Антимонопольном комитете Украины" о том, что "государственные уполномоченные увольняются с должностей президентом".

Соответствующая норма закона была введена в действие во времена Виктора Януковича. Она позволяла президенту в любой момент уволить государственного уполномоченного.

Однако в 2014 году Верховная Рада отменила эту норму, вернув прежнюю редакцию: государственные уполномоченные назначаются и увольняются президентом по представлению премьер-министра, которое вносится на основании предложений главы АМКУ.

Терентьев попросил "принять решение об увольнении государственных уполномоченных, в соответствии с компетенцией президента" PRAVO.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украини Светлана Панаиотиди признала, что АМКУ не борется с монополистами так, как должен.

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