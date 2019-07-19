Гладковский получил около 80 млн по тайной сделке с армией

Автосборочный завод №2 компании "Богдан Моторс" получил 78,2 миллиона гривен на выполнение тайного соглашения с Министерством обороны в рамках государственного оборонного заказа.

Деньги перечислены со счета Государственного казначейства на частный счет "Богдан Моторс", открытый в "ОТП банке", сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает "Экономическая правда".

Владельцем корпорации "Богдан Моторс" является Олег Гладковский, который до марта 2019 года был первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и отвечал за оборонно-промышленный комплекс.

При этом за что именно уплачены средства – количество авто и стоимость за единицу – не указано.

В то же время пресс-служба "Богдан Моторс" отмечала, что корпорация подписала контракты с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин "Богдан 2251" и грузовиков "Богдан 6317" в Вооруженные силы Украины.

"Государственный оборонный заказ на этот год сформирован, еще когда Олег Гладковський занимал должность первого заместителя секретаря СНБО, и до конца года именно "Богдан Моторс" будет обеспечивать армию транспортом", – резюмировал Каневский.

Олег Гладковский LIGA.net

Деньги перечислены со счета Государственного казначейства на частный счет "Богдан Моторс" "Экономическая правда"

Напомним, что журналисты программы "Наші гроші" обвинили Олега Гладковского и его сына Игоря в организации коррупционной схемы, в которой высокопоставленные фигуранты дела получали откаты с покупки деталей, за которые Украина переплачивала в 3-4 раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко 4 марта текущего года указами уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

Позже стало известно, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский подаст в суд на представителей СМИ из-за обвинений в отношении него и его отца в контрабанде деталей военной техники из России.

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