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"Гигантское падение запасов": цены на нефть взлетели до новой отметки

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Цены на нефть эталонных марок в среду, 28 августа, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 60,05 доллара за баррель, что на 2,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 3,3% – до 55,48 доллара за баррель.

Новости
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Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 1,8% до 57,40 доллара за баррель

Котировки Urals выросли

Котировки Urals выросли

Maanimo

Цены на нефть эталонных марок поднимаются на фоне данных Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов в Соединенных Штатах.

В частности, запасы сырья в США на минувшей неделе рухнули на 11,1 млн баррелей, сообщает "Интерфакс".

"Гигантское падение запасов на какое-то время отодвинуло на задний план опасения по поводу рецессии в США. Особенно порадовало инвесторов сокращение запасов продуктов нефтепереработки", – резюмировал управляющий партнер VM Markets Стивен Иннз.

Цены на нефть выросли​​​​​

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
нефть Brent WTI
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