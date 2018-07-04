Гигантские премии в "Нафтогазе": ГПУ завела дело на руководство

Генеральная прокуратура возбудила уголовное производство в отношении руководителей НАК "Нафтогаз Украины", которые получили огромные премии после выигрыша в Стокгольмском арбитраже исков против РАО "Газпром".

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передают "Украинские новости".

"Да, начали (уголовное производство). Вопрос в том, уполномочен ли набсовет принимать такие решения. И есть ли у них право назначать премии сверх финансового плана", - сказал он.

При этом Луценко не смог ответить, на каком основании заведены производства, предположив, что это было сделано на основании обращения депутатов Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту.

Первую часть премии в размере 541 млн грн менеджеры получат в ближайшее время. Это 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальное будут выплачивать три года при условии, если российская компания выполнит требование суда.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме премий, назвав это "перегибом".

Наблюдательный совет "Нафтогаза" не намерен пересматривать данное решение.