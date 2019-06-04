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/Новости экономики

Гибнет урожай: в Крыму забили тревогу из-за последствий оккупации

1.7тЧитать материал на украинском

В аннексированном Крыму за несколько лет из-за перебоев с поставками воды начала увядать сельскохозяйственная культура.

Так, по заверениям крымских фермеров, резко ухудшилось животноводство, а также крымчанам пришлось отказаться от влагозависимых культур, сказано в материале "Крым.Реалии".

По заявлениям так называемого главы Крыма Сергея Аксенова РФ выделяет крупные средства на развития сельского хозяйства. "В общей сложности Республика Крым за последние пять лет получила более 9 млрд рублей по сельскохозяйственному направлению, а в прошлом году 91 фермер получил государственную поддержку на сумму 170 млн рублей", – сообщил оккупант.

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Однако российская журналистка Оксана Якубец крайне скептически относится к позитивистскому отношению Аксенова насчет сельскохозяйственной культуры в Крыму. Она отмечает, что крымского производителя крайне мало, и что в России (в том числе и на самом полуострове) за крымскую продукцию выдают продукты из-за рубежа.

"На улицах Москвы и Санкт-Петербурга сегодня вы увидите клубнику чью угодно, только не крымскую. Это касается не только клубники, но и овощной продукции. Картофель, морковь, чеснок, капуста, лук – у крымского фермера просто отбили желание выращивать свою, экологически чистую продукцию", - пояснила она.

Также недоволен состоянием сельского хозяйства в целом и животноводством в частности владелец сафари-парка "Тайган" и ялтинского зоопарка "Сказка" Олег Зубков. Он отмечает, что не так давно крымская продукция была гордостью полуострова, и что теперь ему приходится закупать мясо в Калмыкии, Осетии и других далеких местах.

"Поверю в развитие сельского хозяйства лишь тогда, когда мои львы и тигры будут питаться крымским мясом", - отметил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму оккупанты забили тревогу из-за полной неготовности полуострова к курортному сезону — сточные воды попадают в море, мусор не вывозят неделями, а туристов очень мало.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Сергей Аксенов
Место
Украина
Тег
Крым
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Дудко Олег
Дудко Олег
Типично хохляцкая манера-насрать соседу под дверь, а потом орать про вонь в подъезде и размещать свои фото на фоне кучи в сети, как доказательство жутких порядков у соседа.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кастрюли всё о Крыме пекутся...
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Напомните мне пожалуйста,чьи фашисты воду перекрыли...
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Борисс Робот
Борисс Робот
Morjakov Alex, напомни мне пож. чьи фашисты захватили Крым...
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