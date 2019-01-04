ГФС опубликовала список "единщиков"-мультимиллионеров для проверки: чем занимаются

Госфискальная служба (ГФС) опубликовала список миллионеров, которые при этом платят единый налог. Всех их проверят в 2019 году. И хотя максимальный доход "единщика" составляет 5 млн грн в год, некоторые предприниматели заработали более 100 млн грн в год и фактически являются мультимиллионерами.

OBOZREVATEL публикует список миллионеров на едином налоге, которых проверит ГФС в 2019 году.

Всего среди физлиц-предпринимателей (ФЛП) ГФС в 2019-м проверит 31 украинца, годовой доход которых превысил 100 млн грн! Стоит отметить, что речь идет о предпринимателях, которые находятся на третей группе единого налога. По закону их лимит по доходу составляет 5 млн грн. На разницу между реальным доходом и установленной границей устанавливается двойная ставка налогообложения – 30% (до 5 млн – 15 %). Кроме того, они обязаны также заплатить и другие налоги, предусмотренные Налоговым кодексом.

"Единщики"-мультимиллионеры, которых проверит ГФС:

Мельничук Ирина Валерьевна, Волынская область (занимается оптовой торговлей мясом, овощами и фруктами);

Декет Каролина Васильевна, Закарпатская область (торговля лесоматериалами);

Коноваленко Алексей Георгиевич, Черкасская область (торговля мясом и мясными продуктами);

Фомин Юрий Викторович, Киевская область (организация похорон);

Крамар Дмитрий Владимирович, Львовская область (торговля мясом и мясными продуктами);

Козуб Юрий Григорьевич, Полтавская область (производство сыро-молочной продукции);

Искрицкая Татьяна Ивановна, Тернопольская область (торговля сахаром, шоколадом, кондитеркой);

Кухарук Юрий Анатольевич, Волынская область (грузовой автотранспорт);

Петренко Валерий Николаевич, Днепропетровская область (производство бумаги);

Сергиенко Владимир Иванович, Полтавская область (продукты питания);

Яровенко Александр Александрович, Черкасская область (мясная продукция);

Любин Роман Григорьевич, Донецкая область (запчасти, производство химической продукции);

Некрасова Наталья Владимировна, Черкасская область (торговля топливом);

Стась Алексей Станиславович, Днепропетровская область (торговля продуктами, алкголем, сигаретами);

Василевский Виктор Якович, Харьковская область (материалы для строительства);

Павловский Владимир Гаврилович, Днепропетровская области (напитки, парфюмерия);

Циз Сергей Константинович, Николаевская область (мясная продукция);

Демченко Александр Николаевич, Харьковская область (торговля топливом);

Бегаевский Сергей Александрович, Днепропетровская область (табачные изделия);

Будник Юлия Сергеевна, Черкасская область (продукты питания);

Чайко Владимир Алексеевич, Днепропетровская область (торговля напитками);

Полный список физлиц-предпринимателей, которых проверят в 2019 году, можно скачать здесь.

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года утратил силу закон о введении запрета на проверки бизнеса. Таким образом регуляторные службы снова смогут приходить на предприятия с проверками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2019 году проверки бизнеса будут проходить по утверждённому плану, а инспекторы будут иметь специальные чек-листы.

В Украине в 2018 году во время проверок контролирующими органами бизнеса штрафы и санкции применяли при 40% выявленных нарушений.