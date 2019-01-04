ГФС опубликовала список "единщиков"-мультимиллионеров для проверки: чем занимаются

Госфискальная служба (ГФС) опубликовала список миллионеров, которые при этом платят единый налог. Всех их проверят в 2019 году. И хотя максимальный доход "единщика" составляет 5 млн грн в год, некоторые предприниматели заработали более 100 млн грн в год и фактически являются мультимиллионерами.
OBOZREVATEL публикует список миллионеров на едином налоге, которых проверит ГФС в 2019 году.
Всего среди физлиц-предпринимателей (ФЛП) ГФС в 2019-м проверит 31 украинца, годовой доход которых превысил 100 млн грн! Стоит отметить, что речь идет о предпринимателях, которые находятся на третей группе единого налога. По закону их лимит по доходу составляет 5 млн грн. На разницу между реальным доходом и установленной границей устанавливается двойная ставка налогообложения – 30% (до 5 млн – 15 %). Кроме того, они обязаны также заплатить и другие налоги, предусмотренные Налоговым кодексом.
"Единщики"-мультимиллионеры, которых проверит ГФС:
Мельничук Ирина Валерьевна, Волынская область (занимается оптовой торговлей мясом, овощами и фруктами);
Декет Каролина Васильевна, Закарпатская область (торговля лесоматериалами);
Коноваленко Алексей Георгиевич, Черкасская область (торговля мясом и мясными продуктами);
Фомин Юрий Викторович, Киевская область (организация похорон);
Крамар Дмитрий Владимирович, Львовская область (торговля мясом и мясными продуктами);
Козуб Юрий Григорьевич, Полтавская область (производство сыро-молочной продукции);
Искрицкая Татьяна Ивановна, Тернопольская область (торговля сахаром, шоколадом, кондитеркой);
Кухарук Юрий Анатольевич, Волынская область (грузовой автотранспорт);
Петренко Валерий Николаевич, Днепропетровская область (производство бумаги);
Сергиенко Владимир Иванович, Полтавская область (продукты питания);
Яровенко Александр Александрович, Черкасская область (мясная продукция);
Любин Роман Григорьевич, Донецкая область (запчасти, производство химической продукции);
Некрасова Наталья Владимировна, Черкасская область (торговля топливом);
Стась Алексей Станиславович, Днепропетровская область (торговля продуктами, алкголем, сигаретами);
Василевский Виктор Якович, Харьковская область (материалы для строительства);
Павловский Владимир Гаврилович, Днепропетровская области (напитки, парфюмерия);
Циз Сергей Константинович, Николаевская область (мясная продукция);
Демченко Александр Николаевич, Харьковская область (торговля топливом);
Бегаевский Сергей Александрович, Днепропетровская область (табачные изделия);
Будник Юлия Сергеевна, Черкасская область (продукты питания);
Чайко Владимир Алексеевич, Днепропетровская область (торговля напитками);
Полный список физлиц-предпринимателей, которых проверят в 2019 году, можно скачать здесь.
Напомним, в Украине с 1 января 2019 года утратил силу закон о введении запрета на проверки бизнеса. Таким образом регуляторные службы снова смогут приходить на предприятия с проверками.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2019 году проверки бизнеса будут проходить по утверждённому плану, а инспекторы будут иметь специальные чек-листы.
В Украине в 2018 году во время проверок контролирующими органами бизнеса штрафы и санкции применяли при 40% выявленных нарушений.
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