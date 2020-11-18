Гетманцева могут отправить в отставку: депутаты подали проект постановления

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №4393 об увольнении народного депутата от "Слуги народа" Данила Гетманцева с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Гетманцева хотят уволить "в связи с неудовлетворительной работой на должности". Об этом сообщается на сайте Рады.

Инициаторами соответствующего проекта постановления выступили более 30 народных депутатов.

По состоянию на среду, 18 ноября, текст проекта №4393 отсутствует.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гетманцев объяснил, зачем бизнес заставят использовать кассовые аппараты.