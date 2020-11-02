Гетманцев сказал, повлияет ли решение КСУ на сотрудничество с МВФ

Валентина Гембарская Экономика 10:59, 2.11.2020

В Украине каждая ситуация влияет на сотрудничество с Международным валютным фондом в той или иной степени.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, комментируя влияние решения КСУ на сотрудничество Украины с МВФ, передает УНН. По его словам, президент Владимир Зеленский подал соответствующий законопроект в Раду, которым предоставил оценку решением КСУ.

"Каждая ситуация влияет на сотрудничество с МВФ в той или иной степени. В то же время, позиция президента и всего общества, в отношении антикоррупционных мер, является неизменной, последовательной и категоричной. В любом случае, мы не допустим возврата назад проведенных реформ в этой сфере. Мы не допустим никаких послаблений. Президент предоставил оценку ситуации законопроектом, который был подан в ВР Украины. Верховная Рада рассматривает сейчас этот законопроект", – подчеркнул Гетманцев.

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