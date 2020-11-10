Гетманцев развенчал три мифа вокруг обязательной установки РРО

Валентина Гембарская Экономика 13:27, 10.11.2020 Обновлено: 13:28, 10.11.2020

Вокруг обязательной установки РРО физическими лицами предпринимателями существует много мифов, которые "теневики" создать специально, чтобы сорвать налоговую реформу в Украине.

Такое заявление сделал глава финансового, таможенного и налогового Комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в видеообращении, опубликованном в его телеграмм-канале. Он подчеркнул, что из-за таких мифов малый бизнес очень болезненно воспринимает все налоговые инновации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

  • РРО должны применять ФЛП, осуществляющие свою деятельность на рынке или предоставляющие свои услуги населению.

"Это полный категорический бред. Почитайте закон – очень вас прошу. Мы специально вывели из под фискализации физических лиц 1 группы Единого налога, увеличив лимит до 1 млн грн. Даже относительно тех видов рисковых операций, которые мы фискализируем, например, текстиль. Мы для рынка сделали исключение: на рынках те люди, которые торгуют текстилем, не должны ставить РРО. Так же как и не должны ставить его при предоставлении бытовых услуг для населения – перечень которых мы, кстати, предлагаем расширить", – пояснил Гетманцев.

  • Обязуют всех плательщиков единого налога вести первичную документацию товара или бухгалтерию.

"Это бред такой же как и первый миф. Ложь тех людей, которые занимаются политическим будущим. Мы требуем ввести полноценную первичную документацию для 3 отраслей: ювелирка, бытовая техника и лекарства. Не верьте мошенникам – нет требования ввести первичную документацию. Обязанность по введению РРО состоит только в учете реализации товаров, которые находятся у ФЛП", – добавил глава финансового комитета.

  • Необходимо приобрести железное или программное РРО и платить за обслуживание, а также нанять нового работника.

"Налоговая служба специально разработала программное обеспечение, которое согласно нормам закона является бесплатным. Оно работает с 1 августа этого года. 50 тысяч предпринимателей уже зарегестрировались и скачали себе ПО и пользуются им. Оно очень простое – не нужно никаких особых знаний. Его устанавливают на смартфон и пользуются бесплатно. Также существует множество приложений, которые можно скачать и использовать. Это не государственные сервисы и они берут какие-то деньги. Государство денег не берет – качайте бесплатно", – заключил нардеп.

По его словам, такие мифы порождаются сознательно в пользу конкретных дельцов, против которых на самом деле и направлены налоговые нововведения.

"Это большие сети и интернет магазины, которые реализуют контрабандный товар и прикрываются единым налогом. Мы понимаем, что миллиардные обороты нельзя прятать под единый налог. Не верьте в мифы", – заявил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября более 1000 физических лиц-предпринимателей вышли под Верховную Раду на акцию протеста.

Под лозунгом "Детенизация – это цивилизация!" представители легального малого бизнеса требовали от народных депутатов предотвратить принятие двух законопроектов о возвращении всем без исключения ФЛПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко выслушал представителей ФЛП и их требования, но с представителями "Автоевросилы" общаться не захотел.

"Думаю, налоговая должна разобраться, как-то упростить это для людей... Мы должны сделать так, чтобы крупные ритейлеры смогли отказаться от ФЛП", – заявил Корниенко.

Впоследствии Разумков сообщил, что Верховная Рада Украины перенесет на год решение об обязательном использовании кассовых аппаратов.

Но в тот же день Рада провалила этот законопроект.

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