Гетманцев развенчал три мифа вокруг обязательной установки РРО

Вокруг обязательной установки РРО физическими лицами предпринимателями существует много мифов, которые "теневики" создать специально, чтобы сорвать налоговую реформу в Украине.

Такое заявление сделал глава финансового, таможенного и налогового Комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в видеообращении, опубликованном в его телеграмм-канале. Он подчеркнул, что из-за таких мифов малый бизнес очень болезненно воспринимает все налоговые инновации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

РРО должны применять ФЛП, осуществляющие свою деятельность на рынке или предоставляющие свои услуги населению.

"Это полный категорический бред. Почитайте закон – очень вас прошу. Мы специально вывели из под фискализации физических лиц 1 группы Единого налога, увеличив лимит до 1 млн грн. Даже относительно тех видов рисковых операций, которые мы фискализируем, например, текстиль. Мы для рынка сделали исключение: на рынках те люди, которые торгуют текстилем, не должны ставить РРО. Так же как и не должны ставить его при предоставлении бытовых услуг для населения – перечень которых мы, кстати, предлагаем расширить", – пояснил Гетманцев.

Обязуют всех плательщиков единого налога вести первичную документацию товара или бухгалтерию.

"Это бред такой же как и первый миф. Ложь тех людей, которые занимаются политическим будущим. Мы требуем ввести полноценную первичную документацию для 3 отраслей: ювелирка, бытовая техника и лекарства. Не верьте мошенникам – нет требования ввести первичную документацию. Обязанность по введению РРО состоит только в учете реализации товаров, которые находятся у ФЛП", – добавил глава финансового комитета.

Необходимо приобрести железное или программное РРО и платить за обслуживание, а также нанять нового работника.

"Налоговая служба специально разработала программное обеспечение, которое согласно нормам закона является бесплатным. Оно работает с 1 августа этого года. 50 тысяч предпринимателей уже зарегестрировались и скачали себе ПО и пользуются им. Оно очень простое – не нужно никаких особых знаний. Его устанавливают на смартфон и пользуются бесплатно. Также существует множество приложений, которые можно скачать и использовать. Это не государственные сервисы и они берут какие-то деньги. Государство денег не берет – качайте бесплатно", – заключил нардеп.

По его словам, такие мифы порождаются сознательно в пользу конкретных дельцов, против которых на самом деле и направлены налоговые нововведения.

"Это большие сети и интернет магазины, которые реализуют контрабандный товар и прикрываются единым налогом. Мы понимаем, что миллиардные обороты нельзя прятать под единый налог. Не верьте в мифы", – заявил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября более 1000 физических лиц-предпринимателей вышли под Верховную Раду на акцию протеста.

Под лозунгом "Детенизация – это цивилизация!" представители легального малого бизнеса требовали от народных депутатов предотвратить принятие двух законопроектов о возвращении всем без исключения ФЛПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко выслушал представителей ФЛП и их требования, но с представителями "Автоевросилы" общаться не захотел.

"Думаю, налоговая должна разобраться, как-то упростить это для людей... Мы должны сделать так, чтобы крупные ритейлеры смогли отказаться от ФЛП", – заявил Корниенко.

Впоследствии Разумков сообщил, что Верховная Рада Украины перенесет на год решение об обязательном использовании кассовых аппаратов.

Но в тот же день Рада провалила этот законопроект.