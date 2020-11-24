Гетманцев рассказал, как РРО в аптеках спасут украинцев от контрафактных лекарств

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что обязательное использование РРО в аптеках позволит защитить украинцев от контрафактных лекарств.

"Вот пример продажи контрафактных лекарств без РРО по нефискальному чеку. Сегодня. В Киеве. Средь бела дня", – пишет в Telegram Гетманцев, публикуя снимки купленных таблеток.

По его словам, соответствующее лекарство изготовлено в России и не зарегистрировано в Украине.

"А теперь пойдите докажите кто, когда и как продал это лекарство человеку, который не приведи Господи, от него умрет. И заодно объясните родственникам, что фискализацию торговли лекарствами надо отменить, как того требует толпа под ВР", – резюмировал Гетманцев.

Лекарство изготовлено в России и не зарегистрировано в Украине Telegram Гетманцев

Лекарство изготовлено в России и не зарегистрировано в Украине Telegram Гетманцев

Лекарство изготовлено в России и не зарегистрировано в Украине Telegram Гетманцев

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября монобольшинство Верховной Рады во второй раз провалило законопроект №4313-Д, который предусматривает отсрочку на 1 год обязательного использования РРО для физлиц-предпринимателей.

В тот же день в центре Киева возникли потасовки участников акций протеста с полицией: у здания Кабинета министров протестовали предприниматели и представители бизнеса "Кабмин на карантин!", а возле Верховной Рады протестовали предприниматели с требованием отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.

Также в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №4393 об увольнении народного депутата от "Слуги народа" Даниила Гетманцева с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Гетманцева хотят уволить "в связи с неудовлетворительной работой на должности".