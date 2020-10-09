Гетманцев рассказал, как Кабмин скрыл провал с таможней

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в правительстве манипулируют информацией об успехах таможни, занижая планы сборов.

"Посмотрите, насколько упал импорт у нас, в 2020 году, и насколько упали начисления и, соответственно, индикативы насколько были уменьшены. Это несоизмеримые цифры просто", – сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" в интервью ЭП.

"Если импорт упал, например, в июне-июле на 7%, почему плановые индикативы мы на 20% уменьшаем, а потом восторженно рапортуем о перевыполнении?" – добавил Гетманцев.

В связи с этим депутат поддержал критику Верховной Рады в адрес министров.

"Если мы видим, что, например, есть провал по таможне, мы предлагаем помощь министру, чтобы наладить работу на таможне. Ничего не происходит. Когда приходит бизнес, когда мы видим цифры по поступлениям в бюджет, что делать? Вы предлагаете просто молчать?" – задался вопросом Гетманцев.

По его словам, в результате подобных манипуляций в заблуждение вводится высшее руководство страны.

"Мы не можем позволить члену нашей команды, за которого мы все несем политическую ответственность, в одном заявлении утверждать, что на таможне прячется 5-10 млрд грн в месяц, а во втором, при абсолютно необоснованном уменьшении индикативов – что все хорошо, и реформирование идет полным ходом, и мы перевыполняем планы", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная таможенная служба по итогам сентября перевыполнила план по поступлениям в государственный бюджет на 1 млрд грн. В частности, в бюджет было перечислено 33,15 млрд грн.