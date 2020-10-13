Гетманцев рассказал, как изменится курс доллара к концу года

Нет ни одного основания для скачков курса доллара в Украине до 32-33 грн в этом году даже при нынешнем уровне инфляции.

Об этом в интервью ТСН заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Несмотря на инфляцию, гривна достаточно стабильна.

"Во-первых, пик выплат мы прошли. Во-вторых, у нас нет ни одного макроэкономического показателя, который бы свидетельствовал о давлении на гривню", – сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что печатать национальную валюту Нацбанк точно не будет.

"Никаких оснований говорить, что курс будет прыгать, нет. В чем тут есть нюанс? НБУ не таргетирует курс, не таргетирует инфляцию. По его подсчетам, инфляция у нас 4,5% к концу года. Это не катастрофа. И это абсолютно не будет иметь какого-то катастрофического влияния на курс. И НБУ, давайте отдадим ему должное, очень быстро реагирует на волатильность на валютном рынке", – сказал нардеп.

Также он отметил, что колебания курса гривни происходят, но для этого есть разные причины.

"НБУ компенсирует их валютными интервенциями. Поэтому они с этим очень профессионально справятся", – заверил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в ближайшее время подорожает с 28,28 до 28,4 грн/$. Такой прогноз озвучило большинство опрошенных аналитиков. После значительной девальвации гривня постепенно корректирует свои позиции.