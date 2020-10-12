В Украине в 2021 году будет коллапс в медицине, – Гетманцев

В 2021 году в Украине может произойти коллапс в медицине из-за недостаточного финансирования.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает УНН. Он подчеркнул, что необходимо увеличить расходы на медицину в бюджете на 2021 год.

"Если говорить о расходах бюджета, то очевидно, за счет этих денег, которые мы считаем резервом бюджета, необходимо профинансировать кроме уменьшения дефицита, необходимо профинансировать также медицину, потому что тот уровень финансирования медицины в бюджете – это просто коллапс с медициной будет в следующем году, мы с вами провалим медицинскую реформу. И будут искать проблемы в модели медицинской реформы, принятых решениях, а не в том, что просто денег нет. Поэтому я предлагаю добавить 25 млрд на медицину и взять их с доходной части бюджета", – добавил Гетманцев.

Глава финасового комитета добавил, что все необходимые предложения об изменениях в госбюджет уже внесены, поскольку по регламенту это нужно было сделать до 1 октября.

"Предложения уже все сделаны, потому что мы до 1 октября должны подавать поправки в текст бюджета, все поправки поданы. Мы командой изучили проект бюджета и нашли, что там есть резерв, это даже если не резать статьи уже очень сильно, если просто подойти к бюджету здраво – резерв в размере 82 млрд гривен, из которых где-то 78 млрд – это занижение по доходам и все остальное – просто перераспределение расходных статей бюджета", – отметил он.

В проекте бюджета на 2021 год на Министерство здравоохранения предлагается выделить более 155,2 млрд гривен.

Напомним, что за средства из специально созданного Фонда борьбы с COVID-19 до сих пор не приобрели ни одного аппарата искусственной вентиляции легких, которые нужны больным с тяжелым течением коронавируса. В то же время с уже потраченных 25 млрд грн больше всего ушло на дороги, помощь безработным и выплаты медикам, полицейским и работникам Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине государственный долг достиг отметки в 2,3 трлн грн. Проект бюджета на 2021 год рассчитан учитывая огромный дефицит, который снова придется покрывать новыми долгами.

Верховная Рада планирует рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 в первом чтении 20 октября.