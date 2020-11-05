Гетманцев объяснил, зачем бизнес заставят использовать кассовые аппараты

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что обязательное использование РРО для физлиц-предпринимателей позволит защитить права потребителей в Украине.

"Это право 40 млн наших граждан на чек. На защиту своих прав потребителей. Задайте себе вопрос – вас не обманывали при покупке? Не отказывались принимать бракованный товар? Так вот, чек – это как раз о вашей защите", – сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" в Telegram.

Кроме того, по его словам, фискализация это:

право бизнеса работать в белую, честно и не прячась, и не уклоняясь от налогов. Это равные правила работы для самих ФОП;

прекращение схем уклонения от налогообложения огромных сетей и интернет-магазинов, работающих как малый бизнес;

прекращение контрабандных потоков, которые реализуются через ФОП без РРО.

"Что мы просим сделать бизнес? Мы не повышаем налоги, нет! Мы, наоборот, расширили систему единого налога, увеличив лимиты. Мы просим одного – скачать с сайта налоговой бесплатное приложение Е-чек себе на смартфон и вести учет продаж через электронное РРО. Все!" – резюмировал Гетманцев.

Накануне Верховная Рада провалила законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год обязательного использования РРО для физлиц-предпринимателей. Законопроект был в срочном порядке зарегистрирован в Раде после масштабных протестов, которые прошли под стенами Рады 3 ноября. За соответствующий документ №4313 проголосовало 212 нардепов.

Что предшествовало

Во вторник, 3 ноября, более 1000 физических лиц-предпринимателей вышли под Верховную Раду на акцию протеста.

Под лозунгом "Детенизация – это цивилизация!" представители легального малого бизнеса требовали от народных депутатов предотвратить принятие двух законопроектов о возвращении всем без исключения ФЛПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

В противном случае, по мнению предпринимателей, депутаты поддержат коррупционеров и "теневиков", которые наносят Украине наибольший вред – финансовый и репутационный.

С 1 января 2021 года в Украине вступит в силу ряд законодательно-нормативных актов об использовании определенным категориям предпринимателей РРО. Законодательные новации, инициированные главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, прошли публичные обсуждения и были поддержаны профильными ассоциациями малого бизнеса.

Выйти на митинг людей заставила информация о намерении заинтересованных бизнес-групп провести через парламентское лобби два законопроекта – №3853-1 и №3853-2.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября в Киеве возле Верховной Рады Украины собрался массовый митинг владельцев автомобилей на европейской регистрации и ФЛП.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко выслушал представителей ФЛП и их требования, но с представителями "Автоевросилы" общаться не захотел.

"Думаю, налоговая должна разобраться, как-то упростить это для людей... Мы должны сделать так, чтобы крупные ритейлеры смогли отказаться от ФЛП", – заявил Корниенко.

Впоследствии Разумков сообщил, что Верховная Рада Украины перенесет на год решение об обязательном использовании кассовых аппаратов.