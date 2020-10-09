Раскрыта настоящая причина ограничений в 5 тысяч грн по переводам на карту

Ограничение на банковские переводы в размере 5 тысяч гривен ввели ради борьбы с налоговыми скрутками.

Об этом в интервью "Экономической правде" заявил глава парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он подчеркнул, что со времени вступления закона в силу –28 апреля 2020 года – скруток стало меньше.

"Здесь разные факторы сыграли роль. Я хочу обратить ваше внимание на закон, с которого я начал, о финансовом мониторинге, мы его изложили в новой редакции. Помните, что люди не могут сделать перевод больше чем на 5 тысяч, из-за чего есть недовольство. Кроме 5 тысяч там есть и другие нормы, которые приводят в соответствие закон с европейской директивой. По европейской директиве банк не просто рапортует о каких-то операциях, которые ему кажутся сомнительными, банк формирует так называемые кейсы. То есть всю структуру сделки, всю структуру платежей", – пояснил он.

Гетманцев отметил, что сначала эта информация попадает в службу финансового мониторинга, а дальше – в налоговую милицию.

"То есть конец скруток пришел оттуда, откуда никто не ожидал. Введя эти нормы для банковской системы мы, по сути, сделали невозможными скрутки. Мы сделали невозможными любые системные операции, направленные на уклонение от налогообложения. Да, они еще могут существовать. Я не исключаю, что на среднем уровне налоговой милиции они еще могут о чем-то "договориться". К сожалению, налоговая милиция у нас не реформирована, это правда. Но это становится для них, во-первых, дороже намного; во-вторых, еще полгода и такие системные операции по уклонению от налогообложения вообще уйдут. Их не сможет "прикрыть" никто", – заключил глава финансового комитета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 28 апреля для того, чтобы перевести сумму от 5 тыс. грн, нужно сначала пройти идентификацию. Если вы при работе с терминалом идентифицируете себя картой, то вы уже прошли идентификацию. А если карты нет, придется показать паспорт.