Гетманцев написал постановление об увольнении и отозвал его

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев зарегистрировал собственный проект постановления об отзыве с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Однако в итоге он отозвал соответствующий документ.

"Решил подать альтернативный проект постановления о собственном увольнении. Мне кажется, мотивировал более обосновано", – написал депутат на своей странице в Facebook.

"Отозвать Гетманцева Даниила Александровича, народного депутата, с должности главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики... поскольку продолжение его деятельности по разработке проектов законов Украины по вопросам налогообложения имеет целью прекратить незаконные схемы по уклонению от налогообложения и причинить вред от этого многим важным людям и поэтому делает невозможным выполнение им своих обязанностей", – говорится в проекте.

Даниил Гетманцев Facebook

Даниил Гетманцев Facebook

Даниил Гетманцев Facebook

Даниил Гетманцев Facebook

Однако позже Гетманцев заявил, что не рассчитывал, что проект постановления об отзыве с должности главы налогового комитета вызовет поток поддержки его деятельности.

"Причём абсолютной неожиданностью для меня стала поддержка многих людей, которых всегда до этого считал своими оппонентами. Спасибо всем! И да, конечно, отзываю вчерашнее постановление собственного авторства", – резюмировал он.

Даниил Гетманцев Facebook

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №4393 об увольнении народного депутата от "Слуги народа" Даниила Гетманцева с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Гетманцева хотят уволить "в связи с неудовлетворительной работой на должности".

По словам Гетманцева, постановление связано с тем, что он выступил категорически против законопроекта об уменьшении ставки НДС для аграриев.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады провалило законопроект №4313-Д, который предусматривает отсрочку на 1 год обязательного использования РРО (регистраторы расчетных операций) для физлиц-предпринимателей.

Документ был в срочном порядке зарегистрирован в Раде после масштабных протестов, которые прошли под стенами Рады 3 ноября. С первой попытки его принять также не удалось – не хватило голосов нардепов. Позже документ был доработан и повторно подан в зал, но депутаты снова его провалили.

Что предшествовало

Во вторник, 3 ноября, более 1000 физических лиц-предпринимателей вышли под Верховную Раду на акцию протеста.

Под лозунгом "Детенизация – это цивилизация!" представители легального малого бизнеса требовали от народных депутатов предотвратить принятие двух законопроектов о возвращении всем без исключения ФЛПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

В противном случае, по мнению предпринимателей, депутаты поддержат коррупционеров и "теневиков", которые наносят Украине наибольший вред – финансовый и репутационный.

С 1 января 2021 года в Украине вступит в силу ряд законодательно-нормативных актов об использовании определенным категориям предпринимателей РРО. Законодательные новации, инициированные главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, прошли публичные обсуждения и были поддержаны профильными ассоциациями малого бизнеса.

Выйти на митинг людей заставила информация о намерении заинтересованных бизнес-групп провести через парламентское лобби два законопроекта – №3853-1 и 3853-2.