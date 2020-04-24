Гетманцев: команда Верланов уничтожила преступные схемы прошлой власти в финансовой сфере

Команда председателя ГНС Сергея Верланов сумела побороть старые схемы. Это не нравится тем дельцам, представителям прошлой власти, которые годами получали от этих схем преступные доходы. Поэтому обвинения со стороны оппозиции в адрес налоговой не соответствуют действительности, и об этом красноречиво говорят цифры.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев во время брифинга в стенах Верховной Рады 24 апреля, комментируя создание временной следственной комиссии (ВСК) для проверки заявлений экс-министра финансов Игоря Уманского.

В начале своего выступления Данил Гетманцев отметил, что по итогам 2019-го налоговая служба впервые за многие годы не только смогла выполнить план по поступлениям в госбюджет, а и даже перевыполнить его на 3,2 мдрд грн.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что положительная тенденция по наполнению госбюджета сохранилась и в 2020 году. Ведь в первом квартале в общий фонд госбюджета поступило 110,8 млрд грн, что на 14,3 млрд грн, или на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Рост по бюджетообразующих платежам, в том числе по НДС – сальдо 63,8%. Акцизный налог – плюс 2 млрд грн, или плюс 19%. Налог и сбор на доходы физических лиц – плюс 4,1 млрд, или 16,8%. Поступление акцизного налога с ликеро-водочных изделий в марте составило 131, 2% с марта 2019 года. Отчисления от спирта выросли более чем в 8 раз (!)", – подчеркнул Гетманцев.

"О чем свидетельствуют эти цифры? Они свидетельствуют о том, что с приходом новой команды в Государственную налоговую службу завершились старые схемы. Да, действительно они не могли завершиться в один день – работа продолжалась в течение многих месяцев. Но сегодня мы можем констатировать, что положение дел значительно улучшилось и независимо от того, что экономика государства падает, отчисления – растут", – отметил Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Безусловно, это не нравится тем дельцам, которые ранее кормились, получали преступные доходы от схем, которые мы сегодня прекратили. Безусловно, они обвиняют новую власть, обвиняют команду фискальных органов в том, что не соответствует действительности. Поэтому отсюда мы видим заявления некоторых должностных лиц, в том числе, и нашего Кабинета Министров, тех должностных лиц, которые были, к сожалению, нашей кадровой ошибкой, и попытке оппозиции найти темную кошку в той комнате, где ее нет", – добавил он.

Отметим, что в начале брифинга Данил Гетманцев поздравил всех присутствующих с праздником Пасхи, который, по его словам, "дает надежду на то, что добро всегда побеждает зло". Напомним, ранее Данил Гетманцев назвал обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского о недополучения госбюджетом 5 млрд грн из-за схемы с НДС безосновательными и такими, которые не находят подтверждений. По мнению Гетманцева, Уманский распространяет заявления обиженного мальчика, которого заставили уйти.

Как сообщал OBOZREVATEL, новой Государственной налоговой службе удалось прекратить большую часть системных схем злоупотребления с НДС, которые имели место при предыдущей власти, что является большой победой.