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24 декабря • обновлено в 10:19
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Герус рассказал, куда Украина потратит $3 млрд от "Газпрома"

1.5т
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НАК "Нафтогаз Украины" использует на несколько целей 3 млрд долларов, которые российский энергетический монополист "Газпром" должен выплатить по решению Стокгольмского арбитража.

"Во-первых, у "Нафтогаза" есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов", – сообщил народный депутат от партии "Слуга народа", глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в эфире hromadske.

"Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно", – добавил Герус.

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По его словам, 3 млрд долларов, которые согласился выплатить "Газпром", является ощутимой суммой для "Нафтогаза".

"И третье – "Нафтогаз" это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства – это пополнение государственного бюджета", – резюмировал глава энергетического комитета Верховной Рады.

НАК "Нафтогаз Украины" использует на несколько целей 3 млрд долларов, которые "Газпром" должен выплатить по решению Стокгольмского арбитража

НАК "Нафтогаз Украины" использует на несколько целей 3 млрд долларов, которые "Газпром" должен выплатить по решению Стокгольмского арбитража

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа.

О чем договорились:

  • транзит на 5 лет с возможностью продления;

  • минимальный транзит – 65 млрд кубометров первый год и 40 млрд кубометров – каждый следующий год;

  • тариф на транспортировку газа для России будет расти;

  • Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

  • Россия заплатит Украине 2,9 млрд долларов;

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Андрей Герус
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Живете питторы рагульские по принципу хапка,ну хапнули на епунца сегодня,на этом писец,какие нормальные отношения могут быть с такими мразями?Гейропитторские арбитражи больше вряд ли будут принимать такие мразные решения,вы и ""любых друзей""обосрали своим поганым пресмыканием перед америгосским хозяином,в гейропу пытаетесь вползти,а сами против гейропки косячите,утырки.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы тут понтовались - ха-ха, Россия заплатит, улюлюкали. Только вам-то что с этого. Нафтогаз заплатит кредиты, остальное - маме кобелева в Америку. Всё мимо вашего носа. Ваши платёжки не уменьшатся ни на копеечку!
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