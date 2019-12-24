Герус рассказал, куда Украина потратит $3 млрд от "Газпрома"

НАК "Нафтогаз Украины" использует на несколько целей 3 млрд долларов, которые российский энергетический монополист "Газпром" должен выплатить по решению Стокгольмского арбитража.

"Во-первых, у "Нафтогаза" есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов", – сообщил народный депутат от партии "Слуга народа", глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в эфире hromadske.

"Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно", – добавил Герус.

По его словам, 3 млрд долларов, которые согласился выплатить "Газпром", является ощутимой суммой для "Нафтогаза".

"И третье – "Нафтогаз" это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства – это пополнение государственного бюджета", – резюмировал глава энергетического комитета Верховной Рады.

НАК "Нафтогаз Украины" использует на несколько целей 3 млрд долларов, которые "Газпром" должен выплатить по решению Стокгольмского арбитража

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа.

О чем договорились:

транзит на 5 лет с возможностью продления;

минимальный транзит – 65 млрд кубометров первый год и 40 млрд кубометров – каждый следующий год;

тариф на транспортировку газа для России будет расти;

Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

Россия заплатит Украине 2,9 млрд долларов;

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал