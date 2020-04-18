Герус работает на Россию, его нужно остановить – Наливайченко

Председатель энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус работает в интересах России, уничтожая украинскую энергетику. Его нужно привлечь к ответственности. Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Украины Валентин Наливайченко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы видим, уже полгода, даже больше, один из руководителей комитета по энергетике, депутат Герус, работает откровенно на Россию, протянул изменения в законодательство на импорт российской электроэнергии, разрушил катастрофически украинскую энергетику, нанес непоправимый ущерб, потери энергетикам, шахтерам и всей энергетической отрасли ", – сказал Наливайченко.

Депутат отметил, что за антиукраинские действия Андрей Герус должен быть привлечен к ответственности и правоохранительные органы обязаны этим заняться.

"По моему убеждению, по моему мнению, правоохранительные органы, и СБУ в том числе, должно давно заняться расследованием такой деятельности антиукраинской. А главное – остановить и привлечь к ответственности. Потому что на самом деле, когда действуют против твоего государства, ты должен защищаться", – сказал Наливайченко.

Напомним, ранее народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Андрей Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.

В свою очередь, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что импорт российской электроэнергии, восстановленный благодаря "поправке Геруса", привел к падению промпроизводства и росту уровня безработицы в Украине, а также сообщил, что на оптовом рынке электрической энергии проводятся подозрительные операции, на которых, благодаря "схеме Геруса", зарабатывают близкие к нему компании.

Ранее Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса за его действия, причинившие ущерб в виде тяжелых последствий для государственного бюджета Украины и отечественных компаний, работающих на рынке электроэнергетики.