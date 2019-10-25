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25 октября • обновлено в 22:03
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У Шустера показали меморандум о российском угле: Герус опроверг подписание скандального документа

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Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус опроверг подписание меморандума о том, что Украина будет возить уголь из России до лета 2020 года.

Соответствующий документ показали политику в студии программы "Свобода слова" с Савиком Шустером" в пятницу, 25 октября. На нем видна подпись Геруса (чтобы посмотреть фото, доскролльте новсть до конца).

Отметим, меморандум якобы был заключен между представителями с. Сосновка Львовской области, которые ополчились из-за поставок российского угля, и властью Украины.

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У Шустера показали меморандум о российском угле: Герус опроверг

У Шустера показали меморандум о российском угле: Герус опроверг

Скриншот из видео

Герус же, увидев свою фамилию, все опроверг. "Это не моя подпись. Я не знаю, что это. Вы достали плохой документ. Лучше перепроверяйте", – высказался он.

У Шустера показали меморандум о российском угле: Герус опроверг

У Шустера показали меморандум о российском угле: Герус опроверг

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Геруса засекли на переписке о российском угле на заседании Кабмина. Он общался с народным депутатом от "Слуги народа" Юрием Камельчуком.

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Темы
Свобода слова Савика Шустера Роттердам+
Персоны
Андрей Герус Савик Шустер
Место
Украина
Теги
формула Роттердам плюс Партия Слуга народа
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