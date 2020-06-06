Герус игнорирует требование комитета провести аудит "Центрэнерго" – нардеп

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус игнорирует требования депутатов комитета по проведению аудита госкомпании "Центрэнерго", которая несет миллиардные убытки из-за коррупции.

Об этом заявила народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Виктория Гриб.

"К большому сожалению схемы "Центрэнерго" на комитете не рассматривались, а некоторые члены комитета подняли вопрос, что необходимо проводить аудит. И я очень надеюсь, что такой аудит будет проведен", – сказала Гриб.

По ее мнению, госпредприятие сознательно доводят до банкротства, чтобы потом приватизировать его за бесценок.

"Мне кажется, это государственное предприятие загоняется сегодня в убытки для того, чтобы потом приватизировать его просто за копейки. И опять-таки теряет сегодня государство и я так думаю, что если приватизация также будет за копейки и мы не привлечем крупных инвесторов, то тогда будет опять же терять государство", – считает Гриб.

Напомним, по данным обнародованного ранее журналистского расследования программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и UA: Первый) компании, связанные с олигархом Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 млрд грн на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго". Фонд госимущества подтвердил 4 млрд дебиторской задолженности "Центрэнерго".

Как сообщалось, летом 2019 году в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).

В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. По информации издания "Цензор.нет", угля поставлялось по цене 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент – 1741 грн за тонну. Кроме того, "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

12 мая народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмигаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минекоенерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкого к олигарха Игоря Коломойского, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.