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6 ноября • обновлено в 15:13
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Германия защитит газопровод Путина: Портников объяснил, почему бросили Украину

1.3т Читать материал на украинском

Немецкая коалиция разработала закон, который должен защитить газопровод "Северный поток-2", чтобы исключить даже техническую необходимость транзита российского газа через Украину.

"Несмотря на все декларации о том, что транзит газа через украинскую ГТС должен продолжаться, Берлин делает все возможное, чтобы исключить саму техническую необходимость такого транзита. А вместо этого – обеспечить его устными договоренностями Ангелы Меркель и Владимира Путина. То есть – пустотой", – сообщил журналист Виталий Портников для espreso.

По его словам, если немецкие усилия увенчаются успехом, то транзит по украинской газотранспортной системе может завершиться уже в следующем году.

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Или же через год – после того, как Россия "докажет" европейцам, что Украина ненадежный партнер.

"И у Кремля будут развязаны руки – и для шантажа, и для войны. Заинтересованность в этом России вполне понятна. Непонятно только, в чем состоит немецкий интерес", – резюмировал Портников.

Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится все дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании.

Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

Однако в среду, 30 октября, Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны.

Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.

Транзит по украинской газотранспортной системе может завершиться уже в следующем году

Транзит по украинской газотранспортной системе может завершиться уже в следующем году

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

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Тема
Северный поток-2
Персона
Виталий Портников
Место
Украина
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Ну что братья еще один нож в спину от ваших лучших друзей ??? - вы давно уже на ежа стали похожи ...
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
в чем состоит немецкий интерес(с) - «Ничего личного, это просто бизнес» ,ну и мёрзнуть не хочется.
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