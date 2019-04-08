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Германия возглавила кампанию за снятие санкций с России

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Немецкие дипломаты и депутаты ведут активные действия для снятия санкционного давления с России в Совете Европы и намерены достичь этого уже на текущей сессии ПАСЕ.

Соответствующая активность охватывает представителей обеих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на западных дипломатов.

В частности, депутаты направили в адрес президента ПАСЕ письмо с просьбой пересмотреть санкционные правила, убрав право Ассамблеи накладывать ограничительные меры на делегации государств-нарушителей при утверждении их полномочий.

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Одновременно с этим они ведут разъяснительную работу в Совете Европы, убеждая других парламентариев, что борьба Украины с РФ является "предвыборной технологией" и Европа не должна ее поддерживать.

Парламентарии также уверяют, что идею прощения России поддерживает лично Ангела Меркель. Канцлер до сих пор не обнародовала позицию по этому поводу, однако немецкие дипломаты беспрецедентно активно договариваются с представителями других государств о возвращении россиян в ПАСЕ без санкций.

По предварительным данным, среди вариантов ускорение плана с де-факто ликвидацией санкционного механизма уже на апрельской сессии ПАСЕ.

Владимир Путин и Ангела Меркель

Владимир Путин и Ангела Меркель

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го. Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Германия возглавила кампанию за снятие санкций с России

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
Тег
Совет Европы
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Иванов Петр
Иванов Петр
Ай да гансы, ай да предатели! Продают Холостан! А сколько обещали!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Глосуй за Главсвина!!!
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Путин купил Европу! если бы захотел, он бы купил и Украину, но для чего ему эта шваль?
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