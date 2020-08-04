Германия сказала, на что готова пойти ради снятия санкций с "Северного потока-2"

Германия готова к диалогу с США по "Северному потоку-2".

Германия надеется, что США не станут вводить новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Ради этого Берлин готов начать переговоры с Вашингтоном.

Такое заявление сделал министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер, передает ТАСС.

Германия готова к переговорам с США, чтобы не допустить эскалации вокруг "Северного потока — 2", отметил Альтмайер.

По словам министра, для санкций США нет оснований, так как транзит газа через Украину сохранится. Кроме того, Германия строит терминалы для приема американского сжиженного природного газа, что позволит диверсифицировать поставки.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что вероятности смягчения санкций США против РФ из-за строительства "Северного потока – 2" нет.

Строительство "Северного потока-2" было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. В июле 2020 года сенат США одобрил новые санкционные меры против российского газопровода.