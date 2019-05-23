Германия решилась на подлость против США ради газопровода Путина

Министерство экономики Германии выступило против экстратерриториальных санкций США против российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
Об этом сообщает Reuters. "Министерство экономики Германии приняло к сведению угрозу введения санкций США по проекту газопровода "Северный поток-2". Берлин отвергает санкции, которые имеют экстратерриториальное действие", — пишет агентство со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.
Ранее министр энергетики США Рик Перри анонсировал принятие законопроекта о санкциях против компаний-участниц проекта "Северный поток-2" в "не слишком отдаленном будущем".
Против проекта газопровода "Северный поток-2" выступают США, несколько стран Восточной Европы, Скандинавии и Балтики. Они опасаются, что газопровод увеличит зависимость ЕС от российского газа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства "Северного потока-2", несмотря на возможные санкции США.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, усиливающих требования к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
Согласно новым правилам, добыча и транспортировка газа не могут находиться под контролем одной компании, "Газпрому" придется отказаться от права собственности на трубопровод на территории ЕС, и открыть использование трубопровода для третьих сторон. Это может иметь большие экономические последствия для Nord Stream 2.
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