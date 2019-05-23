Германия решилась на подлость против США ради газопровода Путина

Министерство экономики Германии выступило против экстратерриториальных санкций США против российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом сообщает Reuters. "Министерство экономики Германии приняло к сведению угрозу введения санкций США по проекту газопровода "Северный поток-2". Берлин отвергает санкции, которые имеют экстратерриториальное действие", — пишет агентство со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.

Ранее министр энергетики США Рик Перри анонсировал принятие законопроекта о санкциях против компаний-участниц проекта "Северный поток-2" в "не слишком отдаленном будущем".

Против проекта газопровода "Северный поток-2" выступают США, несколько стран Восточной Европы, Скандинавии и Балтики. Они опасаются, что газопровод увеличит зависимость ЕС от российского газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства "Северного потока-2", несмотря на возможные санкции США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Согласно новым правилам, добыча и транспортировка газа не могут находиться под контролем одной компании, "Газпрому" придется отказаться от права собственности на трубопровод на территории ЕС, и открыть использование трубопровода для третьих сторон. Это может иметь большие экономические последствия для Nord Stream 2.

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