Германия поставила Лукашенко ультиматум и пригрозила ужесточением санкций

Германия пригрозила ужесточить санкции против Беларуси, связанные с ситуацией в стране после президентских выборов.

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью газете Bild. Публикация вышла с подзаголовком "Маас угрожает диктатору Беларуси".

"Как ЕС мы не признаем выборы и приняли решение о санкциях, которые сейчас будем претворять в жизнь. Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции", – предупредил Маас.

Министр подчеркнул, что Лукашенко должен "наконец-то быть готов к диалогу", и выдвинул перечень требований.

"Я прошу Лукашенко провести переговоры с оппозицией, провести повторные выборы. Также Лукашенко должен немедленно перестать сажать в тюрьмы мирных демонстрантов. Он должен уважать права человека и свободу прессы", – заявил глава немецкого дипломатического ведомства.

Что беспокоит Лукашенко сейчас

Тем временем президент Беларуси на субботнем совещании заявил, что главная проблема в стране – экономика.

"Главная наша задача, главная наша проблема, главная наша обеспокоенность – это экономика. Есть экономика – будет и все остальное. Нет экономики – то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, ни на спокойствие в стране. В последнее время сделано немало для того, чтобы нормально функционировала экономика", – сказал Лукашенко.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Европейский Союз не намерен вводить санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. За такую позицию выступила Германия, которую поддержали Франция и Италия.

До этого СМИ сообщали, что введение санкций против Беларуси рассматривают в США, Канаде и Великобритании.