Германия придумала, как в обход ЕС спасти газопровод Путина

Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который должен защитить газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.

В частности, соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода независимого от компании, поставляющей ему газ, сообщает Bild.

Изменения в директиву позволили распространить ее также на газопроводы из третьих стран, в частности на российский "Северный поток-2".

Согласно документу, поставщик газа не может являться собственником газопровода или в магистрали должны быть зарезервированы мощности и под независимых поставщиков.

Для "Газпрома" это грозит тем, что "Северный поток-2" может остаться полупустым и российский монополист вместе с западными компаниями-партнерами понесет убытки.

Нововведения, которые предлагают немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ, помогут избежать данных ограничений.

Изменения в газовую директиву, которые правительства стран ЕС должны внести в свое законодательство, касаются проектов, которые завершили после 23 мая 2019 года.

До этого срока вопрос решается на уровне страны, на берег которой выходит газопровод.

При этом парламентарии Германии собираются привязать к срокам не окончание строительства, а сроки инвестиций, которые были сделаны в проект до мая 2019 года.

По данным издания, это будет явным нарушением директивы ЕС, которое Брюссель охарактеризует как неприемлемое.

Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали новый закон, который должен защитить газопровод "Северный поток-2" Bild

Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали новый закон, который должен защитить газопровод "Северный поток-2" Bild

Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится все дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании.

Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

Однако в среду, 30 октября, Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны.

Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.

Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали новый закон, который должен защитить газопровод "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".

Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирование этого газопровода.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал