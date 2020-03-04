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4 марта • обновлено в 16:51
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Германия пошла на радикальные меры из-за эпидемии коронавируса

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Кризисный штаб правительства Германии запретил экспорт медицинских защитных средств в связи с распространением коронавируса.

"Штаб констатирует особую необходимость в срочном выпуске медицинского защитного инвентаря", – говорится в документе. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, под запрет попал экспорт:

  • масок;

  • перчаток;

  • защитных костюмов и т. д.

Кризисный штаб правительства Германии запретил экспорт медицинских защитных средств в связи с распространением коронавируса

Кризисный штаб правительства Германии запретил экспорт медицинских защитных средств в связи с распространением коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине оптовики повысили цены на медицинские маски от 2 до 8 раз.

  • Раньше одна упаковка на 50 штук стоила 50 гривен, сейчас за это же количество необходимо заплатить до 1000 гривен.

  • В Киеве из-за коронавируса COVID-19, который постепенно распространяется во всем мире, люди начали массово раскупать санитарные маски. Некоторые даже брали по 200 штук сразу.

  • Пользователи в соцсетях сообщают, что в некоторых аптеках масок уже нет.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Коронавирус
Место
Германия
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