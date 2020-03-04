Германия пошла на радикальные меры из-за эпидемии коронавируса

Кризисный штаб правительства Германии запретил экспорт медицинских защитных средств в связи с распространением коронавируса.
"Штаб констатирует особую необходимость в срочном выпуске медицинского защитного инвентаря", – говорится в документе. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
В частности, под запрет попал экспорт:
масок;
перчаток;
защитных костюмов и т. д.
Кризисный штаб правительства Германии запретил экспорт медицинских защитных средств в связи с распространением коронавируса
Как сообщал OBOZREVATEL:
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