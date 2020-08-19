Германия попросила помощи ЕС с "Северным потоком-2".

Германия и страны Евросоюза должны дать понять США, что санкции по отношению к российскому газопроводу "Северный поток–2" неприемлемы.

Об этом заявила в интервью WirtschaftsWoche премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. Она считает, что в ЕС должны дать сигнал США, что ФРГ и европейские страны не допустят шантажа в свой адрес по этому вопросу.

Она также подчеркнула, что Вашингтон не имеет права указывать Берлину, какие источники энергии использовать.

"Если мы позволим такое вмешательство, то в какой-то степени это будут еще "цветочки". Кто гарантирует, что следующим шагом они не начнут указывать нам, какие машины мы можем использовать?" — сказала Швезиг.

Премьер также отметила, что Германия нуждается в газе, который бы поставлялся по "Северному потоку–2", для перехода к использованию возобновляемых источников энергии. По ее словам, единственной альтернативой мог бы быть дорогостоящий газ из США.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа почти все страны ЕС подписали ноту протеста, которая требует от США прекратить вмешательство в строительство "Северного потока-2", который реализует "Газпром" в партнерстве с европейскими компаниями.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!