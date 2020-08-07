Германия отреагировала на угрозы США из-за "Северного потока-2"

Валентина Гембарская Экономика 16:07, 7.08.2020 Обновлено: 17:02, 7.08.2020

Государственный министр в МИД ФРГ Нильс Аннен заявил, что письмо американских политиков с угрозами санкций против немецкого порта из-за строительства газопровода "Северный поток-2" — абсолютно неуместное проявление.

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

"Политика экстерриториальных санкций США против близкого партнера и союзника — серьезнейшее посягательство на наш национальный суверенитет", – заявил Аннен.

Он вновь повторил уже не раз звучавшую с немецкой стороны фразу: "Немецкая и европейская энергетическая политика определяется исключительно в Берлине и Брюсселе, но не в Вашингтоне".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили официальное предупреждение оператору немецкого порта Мукран, компании Faehrhafen Sassnitz, призвав ее прекратить поддержку проекта "Северный поток-2". Они пригрозили фирме, что если та продолжит участвовать в проекте, компанию ждет финансовое уничтожение.

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Экономика

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