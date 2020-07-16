Германия отреагировала на угрозы США 'Северному потоку-2'

Берлин принял к сведению заявления госсекретаря США Майка Помпео по поводу новых санкций против российского газопровода в обход Украины "Северный поток — 2".

Об этом заявил "Интерфаксу" представитель ведомства печати и информации правительства Германии.

"Мы приняли высказывания главы МИД США к сведению. Позиция федерального правительства по "Северному потоку — 2" была много раз озвучена и остаётся неизменной", — сказал собеседник агентства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил санкциями в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Он добавил, что это может стать "недвусмысленным предупреждением" компаниям, которые оказывают помощь российским проектам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США используют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.