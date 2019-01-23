Германия неожиданно изменила тактику по газопроводу в обход Украины

Германия намерена сделать шаг навстречу Соединенным Штатам в споре о газопроводе "Северный поток-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил о готовности Берлина участвовать в дебатах, касающихся безопасности поставок газа, пишет Handelsblatt.

"Несмотря на то, что Россия была надежным партнером в поставках газа, сжиженный природный газ может быть альтернативой, поскольку растет спрос", – заявил Альтмайер.

В связи с этим министр экономики Германии пригласил американских экспортеров СПГ на конференцию инвесторов в феврале.

Петер Альтмайер

Напомним, что ранее посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил немецким фирмам санкциями из-за строительства "Северного потока-2". По его словам, США выступают против этого проекта, поскольку он несет серьезные геополитические последствия для европейских союзников и партнеров американцев.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

​Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!