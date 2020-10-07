Германия и Франция готовят санкции против России из-за Навального

Германия и Франция готовят пакет санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом вечером в среду, 7 октября, сообщило Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Ограничительные меры, как утверждается, могут задеть в том числе офицеров Главного управления Генштаба ВС РФ, более известного как ГРУ [Главное разведывательное управление].

Глава немецкого МИД Хайко Маас в выступлении перед парламентом Германии также заявил, что ожидает в ближайшие дни аналогичной реакции от остальных европейских партнеров.

Напомним, что российский оппозиционер был отравлен 20 августа. Из России его направили в состоянии искусственной комы в Германию. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Германии заявил, что Евросоюз обязательно введет против России санкции, если ОЗХО подтвердит данные об отравлении Навального "Новичком".

Организация проверила выводы, сделанные экспертами в Германии, Швеции и Франции, и подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера следов вещества из группы "Новичок", не включенных в приложение к Конвенции о запрещении химоружия.

Президент Украины Владимир Зеленский также выразил готовность присоединиться к международным санкциям против России из-за отравления Навального.