Германия дала Украине сотни тысяч евро: куда пойдут деньги

Федеральное правительство Германии выделило 760 тысяч евро на реабилитацию пострадавших от военных действий на Донбассе.

"Федеральное правительство Германии предоставляет Мальтийской службе помощи в Мире дополнительные 760 тысяч евро для продолжения проекта, который эта служба осуществляет – "Вклад в психосоциальную стабилизациюи пострадавших в конфликте в Украине", – сообщила пресс-служба немецкого посольства в Украине.

До этого правительство Германии уже выделяло Мальтийской службе 2 миллиона евро для гуманитарных мер помощи, направленной переселенцам и пострадавшим от конфликта на Донбассе.

Представители немецкого дипломатического ведомства также отметили, что с 2018 года в рамках проекта оказали помощь более 7 тысячам пострадавших.

Кроме того, в июле текущего года стартует новая фаза вспомогательного проекта в Луганской и Донецкой областях вдоль линии разграничения.

"С этой целью открываются несколько центров психосоциальной адаптации. Также в отдаленных общинах людей, нуждающихся в помощи, будут посещать мобильные команды поддержки", – резюмировали в посольстве.

Германия выделила 760 тысяч евро на реабилитацию пострадавших от военных действий на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому Украина получит более 620 млн долларов.

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