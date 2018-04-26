Германия требует, чтобы РФ поставляла газ через Украину

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что ФРГ считает необходимым предоставление гарантий со стороны России о продолжении транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода Nord Stream–2.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина". Посол уточнил, что это должны быть гарантии, на которые можно положиться.

"Как и сказала канцлер Меркель (федеральный канцлер Германии Ангела Меркель), нам нужна ясность и со стороны России, что они будут продолжать использовать украинскую ГТС. Дискуссия по этому поводу, как вы можете представить, продолжается… Должны быть гарантии, на которые можно положиться. В какой форме это будет сделано, нужно будет посмотреть", - сказал Райхель.

Напомним, что 2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом" о транзите голубого топлива в Европу. При этом компания готова обсуждать заключение нового договора в случае, если Украина докажет его экономическую привлекательность.

Nord Stream-2 ("Северный поток –2") — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода с общей пропускной способностью 55 млрд м газа в год.