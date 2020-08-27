Германии не нужен российский "Северный поток-2", – немецкий евродепутат

У Германии нет необходимости поставлять российский газ через газопровод “Северный поток– 2”, поскольку те же объемы газа Германия сегодня поставляет транзитом через Украину. В краткосрочной перспективе страна не будет нуждаться в дополнительных поставках, так как развивает собственные альтернативные источники энергии.

Об этом в комментарииGuildhall заявил депутат Европарламента от Германии, член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Галер. “Дискуссия по “Северному потоку -2” рано или поздно должна начаться, при чем, чтобы она была эффективной, это должна быть дискуссия на уровне ЕС. Если этот газопровод не запустится, это не создаст для Германии никаких проблем, ведь мы спокойно можем получать тот же самый газ через Украину. Более того, в краткосрочной перспективе время у Германии не будет потребности в дополнительном газе, ведь развиваем возобновляемые источники электроэнергии, в частности ветровую и другие. Нормальная частная компания никогда бы не строила “Северный поток – 2”, ведь даже первый “Северный поток” не работает на полную мощность”, – подытожил депутат Европейского парламента Михаэль Галер.

По его словам, отравление российского оппозиционера Алексея Навального, а также происходящее в Беларуси и Украине, демонстрируют, что Россия не хочет нормальных взаимоотношений.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Проект "Северного потока-2" Инфографика Обозревателя

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