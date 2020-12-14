Геращенко о бюджете-2021: забирают у медиков и педагогов, а добавляют ГБР и ОП

Во фракции "Европейская солидарность" заявили, что не будут поддерживать Госбюджет-2021, поскольку это "бюджет "слуг", а не народа".

Сопредседатель фракции Ирина Геращенко на согласительном совете в понедельник, 14 декабря, отметила, что на содержание Офиса президента в следующем году планируют добавить 40%.

"Об отношении власти к армии свидетельствует бюджет на следующий год, где мы четко видим, что это бюджет "слуг", а не народа. Главному "слуге" Зеленскому и его Офису там добавляется 40% на содержание Офиса президента. Уже все забыли о переезде в Украинский дом, который, кстати, не финансируется ГУД, потому что туда же Зеленский не переехал, но у нас все больше финансов нужно на бурную деятельность Зеленского", – сказала Геращенко.

Она отметила, что в бюджете на 2021 не предусмотрены доплаты врачам, педагогам, а также не выделены средства на вакцинацию от коронавируса.

"Забирают у врачей, не увеличивают зарплаты педагогам, даже на 40-70% к нищим 4-5 тысячам гривен, не говоря уже о 4 тысячах долларов. Это будет бюджет эпохи бедности, потому что там действительно не предусмотрены средства на вакцинацию. А нужно не 2,5 млрд, а где-то 15 млрд. Не предусмотрены средства на кислород, не предусмотрены средства для локдауна на компенсацию бизнеса", – добавила сопредседатель фракции.

"Вместо того плюс 2 млрд Офису генерального прокурора, миллиарды на ГБР, на МВД. И при этом изымают 4,5 млрд из Фонда регионального развития, забирают акцизы, экологический сбор с общин. Мы категорически против такого бюджета и считаем, что каждый, кто нажмет зеленую кнопку, не подтвердит свой статус оппозиции, а наоборот проголосует за бюджет эпохи бедности", – отметила Геращенко.

Напомним: Верховная Рада может принять бюджет-2021 во втором чтении уже 15 декабря. Ко второму чтению документ пересмотрели, урезали расходную часть и увеличили доходную. В целом вышли на показатель дефицита примерно 5,5% от ВВП. По словам чиновников, это удовлетворило запрос МВФ.

Спасает ли это бюджет-2021 и какие критические ошибки делают его создатели – читайте в материали OBOZREVATEL.