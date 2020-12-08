Новый скандал с престижными авто: Генштаб решил обзавестись кроссоверами на пару миллионов

Для Генерального штаба Вооруженных Сил Украины заказали несколько легковых автомобилей Skoda Kodiaq Ambition на общую сумму 2,62 млн грн.

Соответствующий тендер размещен в системе "ProZorro". Он уже значится как состоявшийся. Победителем стало ООО "Автоцентр Киев".

Фирма поставит три полноприводных автомобиля Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 2020 выпуска (белый, серый и коричневый) по 873 тыс. грн.

Автомобили будут иметь:

подушки безопасности,

пакет "Плохие дороги",

обивку сидений – ткань,

хром-пакет в середине салона,

радио Swing запись с USB,

8 динамиков,

Двухзонную систему кондиционирования,

задний парктроник,

подогрев передних сидений,

информационное радио "BOLORО",

8 ' сенсорный цветной дисплей,

голосовое управление.

Отмечается, что цены на такое авто на сайте компании стартуют от 881 тыс грн.

На торгах единственным конкурентом ООО "Автоцентр Киев" было ООО "Автомобильный дом "Галич-Авто", чье предложение было на 54 тыс. грн выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в Украине разгорелся скандал вокруг закупки "Укравтодором" нескольких внедорожников. Компания собиралась потратить 3,5 млн грн на премиальные автомобили Toyota – Land Cruiser Prado и Highlander.

В тендере на закупку Toyota Land Cruiser Prado заказчик прописал, что авто должно иметь 4-литровый двигатель, кожаный салон, руль с декоративными вставками, иллюминацию интерьера, климат и круиз-контроли, аудиосистему Toyota Touch 2, интеллектуальные средства безопасности. На внедорожник "Укравтодор" должен был потратить 1,8 млн грн.

Впоследствии, Служба автомобильных дорог в Запорожской области по результатам тендера заказала в ООО "Техноцентр" Навигатор " два внедорожника на общую сумму 2,38 млн гривен.

Речь шла о внедорожнике Hyuindai Santa Fe TM 2.2 VGT CRDI 4WD 8AT в комплектации Premium 2020 выпуска.

После огласки в обществе Глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил, что тендер на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado отменен. Одновременно с этим были инициированы дополнительные проверки аналогичных закупок.