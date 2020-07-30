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Гендиректор "Укроборонпрома" намекнул на свое увольнение

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
6,0 т.
Гендиректор 'Укроборонпрома' намекнул на свое увольнение

Абромавичус намекнул на смену должности. Facebook

Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс может изменить должность.

Об этом он сам сказал по итогам встречи в среду в Офисе президента (ОП), передает "Интерфакс-Украина".

"Команда будет работать дальше, я также буду работать дальше, и мы скоро увидим, на какой должности", – сказал он в ходе круглого стола Киевской школы экономики.

По его словам, после выхода из ОП он сделал вывод о политической поддержке в проводимых в госконцерне изменениях.

Абромавичус напомнил, что сначала шел на должность гендиректора только на 2-3 месяца, чтобы начать финансовый и forensic-аудит, разработать стратегические документы и завести новую команду.

"За 11 месяцев мы завели почти 70 профессиональных людей в концерн, который насчитывает 260 человек, то есть все заместители генерального директора – совершенно новые люди. Также поменяли почти 30 руководителей крупнейших предприятий. Сейчас я уже 11 месяцев на этой должности. Это втрое или вчетверо дольше, чем я планировал, и договоренностей лично с президентом", – сказал гендиректор "Укроборонпрома".

Агентство напоминает, что ранее рассматривался вопрос возможного возвращения Абромавичуса в наблюдательный совет госконцерна. Он уже возглавлял его в период с начала июня до конца августа 2019 года, когда президент Владимир Зеленский назначил его гендиректором "Укроборонпрома". Тогда Абромавичус отметил, что это решение было вынужденным из-за негативных процессов, и он будет возглавлять компанию до отбора нового руководителя на конкурсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат из "Слуги народа" Александр Качура заявил, что у Абромавичуса официальная зарплата меньше 6 тыс. грн, при этом у его заместителей – сумма превышает 200 тыс. грн.

УкраинаКиевУкроборонпромАйварас Абромавичус
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