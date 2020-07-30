Гендиректор 'Укроборонпрома' намекнул на свое увольнение

Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс может изменить должность.

Об этом он сам сказал по итогам встречи в среду в Офисе президента (ОП), передает "Интерфакс-Украина".

"Команда будет работать дальше, я также буду работать дальше, и мы скоро увидим, на какой должности", – сказал он в ходе круглого стола Киевской школы экономики.

По его словам, после выхода из ОП он сделал вывод о политической поддержке в проводимых в госконцерне изменениях.

Абромавичус напомнил, что сначала шел на должность гендиректора только на 2-3 месяца, чтобы начать финансовый и forensic-аудит, разработать стратегические документы и завести новую команду.

"За 11 месяцев мы завели почти 70 профессиональных людей в концерн, который насчитывает 260 человек, то есть все заместители генерального директора – совершенно новые люди. Также поменяли почти 30 руководителей крупнейших предприятий. Сейчас я уже 11 месяцев на этой должности. Это втрое или вчетверо дольше, чем я планировал, и договоренностей лично с президентом", – сказал гендиректор "Укроборонпрома".

Агентство напоминает, что ранее рассматривался вопрос возможного возвращения Абромавичуса в наблюдательный совет госконцерна. Он уже возглавлял его в период с начала июня до конца августа 2019 года, когда президент Владимир Зеленский назначил его гендиректором "Укроборонпрома". Тогда Абромавичус отметил, что это решение было вынужденным из-за негативных процессов, и он будет возглавлять компанию до отбора нового руководителя на конкурсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат из "Слуги народа" Александр Качура заявил, что у Абромавичуса официальная зарплата меньше 6 тыс. грн, при этом у его заместителей – сумма превышает 200 тыс. грн.