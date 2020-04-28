Наибольший за последнее столетие кризис и сокрушительный удар по экономике пророчат экономисты всего мира, делая прогнозы относительно того, что ждет человечество после преодоления пандемии коронавируса. Крайне негативно вынужденные карантинные ограничения скажутся и на экономике нашего государства. Остановка производств и стремительный рост уровня безработицы прогнозируют Украине почти все эксперты. А представители бизнеса жалуются на беспомощность государства в поддержке тех, кто, собственно, формирует экономику.

Насколько карантин и пандемия уже сказались на работе крупного бизнеса и чего ждать, если сроки действия ограничений затянутся, OBOZREVATEL узнавал у представителя топ-менеджмента одного из крупнейших производителей мяса птицы в Украине – генеральным директором ООО "Комплекс Агромарс" Ивана Зазули. Он рассказал о трудностях, с которыми столкнулись крупные предприятия, а также объяснил, сможет ли бизнес предотвратить массовые увольнения и кто и как наживается на существующей ситуации.

Иван Зазуля

- Уже полтора месяца Украина живет в условиях строгого карантина. Почти ежедневно мы слышим о пагубном влиянии введенных ограничений и ситуации в целом на различные отрасли экономики и разные предприятия. Как насчет вас? Насколько карантин повлиял на работу предприятия? Осложнилось ли положение компании?

- Я бы сказал, что существенно осложнилось. Больше всего карантин ударил по компании в плане реализации мясопродукции. Мы раньше активно сотрудничали с крупными оптовиками, которые реализовали нашу продукцию на рынках, в различных торговых точках. Сейчас это сотрудничество пришлось свернуть. Ведь работу рынков из-за карантина остановили, торговые точки закрыли...

И это повлияло не только на нашу компанию, а на рынок в целом, на всех производителей. В результате внедрения карантина и закрытия значительного количества точек продаж произошло перенасыщение рынка мясом. И сейчас борьба идет за каждый проданный килограмм – за счет цены, за счет сервиса, за счет качества мясопродукции.

Но это не единственное последствие карантина, которое мы ощутили. Из-за ограничений передвижения нам пришлось взять на себя подвоз наших сотрудников на работу. И возим мы людей издалека – за 100-120 км в одну сторону. Но есть и такие работники, которые живут дальше от точек, из которых мы забираем людей. И с их населенных пунктов ни развозки, ни маршрутки не ходят. Там вообще никакого транспортного сообщения нет. Поэтому мы вынуждены некоторым работникам предоставлять отпуска. Сейчас они используют очередные оплачиваемые отпуска. Далее, если период карантина затянется, мы вынуждены будем, скорее всего, отправлять людей в отпуска за свой счет. Но мы не сократили ни одной должности и делаем все, чтобы сохранить персонал. Более того, учитывая ситуацию на рынке труда и наличие вакансий, мы и сейчас рассматриваем каждое предложение по трудоустройству.

- Некоторые предприятия взяли на вооружение практику снижения зарплат для своих сотрудников на кризисный период. Делаете что-то подобное?

- Нет, зарплаты мы не урезаем. У нас есть расценки за выполненные работы, четкая привязка к показателям – и люди получают то, что заработали, до копейки.

Сейчас мы максимально оптимизируем производство, перестраиваемся, делаем все возможное, чтобы предприятие нормально работало.

- Как с экспортом дела обстоят? Повлиял карантин на объемы продукции, которую вы продаете за границу?

- Безусловно, повлиял. Карантин существенно осложнил экспорт. Вирус повлиял не только на Украину, но и на весь мир. В Европе существенно уменьшилось потребление мяса, что сказалось на нашем экспорте. Наши партнеры уменьшили закупки, ведь сейчас стало труднее реализовать мясопродукты.

- А почему так? Разве в кризисные периоды не растет спрос как раз на более дешевое мясо, которым является курятина?

- Да, курятина действительно считается дешевым мясом. Но понимаете, когда все так резко и массово закрывается – люди теряют уверенность в завтрашнем дне. И, я так думаю, экономят средства даже на продуктах. Мы же не понимаем, как долго продлится карантин. Люди не знают, будет ли им на что жить завтра вообще – поэтому и не покупают массово, сводят собственные расходы к минимуму.

- Как эта настороженность и неуверенность отразилась на объемах продаж продукции "Гавриловские цыплята"?

- Если раньше мы продавали за сутки в среднем 400 тонн, то сейчас в лучшие дни выходит максимум 350 тонн. И такие дни бывают достаточно редко, где-то раз в неделю. Привычные докарантинные 400 тонн и близко не получаются.

Даже если взять экспорт – сейчас мы экспортируем одну-две машины в месяц. Раньше было больше. И то, наши клиенты говорят: давайте подождем, у нас в Европе как карантин заканчивается... Так они планируют, по крайней мере. А дальше, мол, будем развиваться.

- Допускаете ли вы, что на предыдущие, доэпидемические показатели и расписания после выхода из карантина вернуться не удастся? Что за это время произойдет некоторое перераспределение рынков сбыта?

- Однозначно произойдет! Особенно в Украине. И хуже всего придется малому бизнесу – ему будет невероятно сложно выйти из такой ситуации. Мы как большой бизнес еще кое-как держимся, у нас еще есть какие-то ресурсы – и все равно трудно приходится. А малый бизнес ... Я думаю, что, скорее всего, малые рынки закроются. Не будет больше небольших точек продаж. Произойдет переориентация больше на супермаркеты.

Этот процесс, кстати, уже запущен. Мы сейчас активно переходим на супермаркеты, хотя они нам были не очень интересны.

- Почему?

- Потому что наряду с тем, что это бренд и объемы продукции, это еще и задержка в оплате, не менее 14-21 дней. При этом до карантина мы работали с оптовиками или на условиях предоплаты, или с отсрочкой максимум в три дня. То есть мы получали деньги сразу, а не ждали оплату.

А сейчас – наоборот. Впрочем, выхода у нас нет. Мы переходим на супермаркеты, возобновляем ранее заключенные договоры. Ведь рынки закрыты – и все идут в супермаркеты. Просто альтернативы им нет сейчас.

И, боюсь, маленькие киоски, небольшие базарчики после коронавируса больше уже не откроются. Они останутся в прошлом.

- Такая ситуация как-то влияет на цену вашей продукции для конечных потребителей?

- Я уже говорил, что мы снижаем цену. И в первую очередь для того, чтобы сохранить и поддержать потребителей, большинство из которых на неопределенный период потеряли работу и тем самым попали в затруднительное положение безденежья.

- Вы – да. А супермаркеты не злоупотребляют ли своим в известной степени монопольным положением? Не отслеживали вы?

- Сейчас специально не отслеживали. Но, как показывает практика, еще до карантина супермаркеты существенно завышали цены. В государстве нет регуляторной политики, которая бы регулировала розничные цены. По своей продукции мы видим, что наценка в супермаркетах по сравнению с нашей ценой достигает 50, 60, по некоторым позициям – даже 80%! При том, что мы снижаем цену.

- Не хило!

- Мы обращались в компетентные органы по этому поводу еще до эпидемии коронавируса. Но проблема заключается в том, что этот вопрос никто в Украине не регулирует. Ни одна инстанция. Нет такой политики, и нет действенного контролирующего органа.

- Чувствуете хоть какую-то поддержку от государства в этих сложных условиях, в которых оказались украинские предприятия?

- Мы не надеемся на государство. Мы надеемся на себя. Поддержки не чувствуем. Как ранее не испытывали, так и сейчас не ощущаем. Работаем, как можем.

- Неужели не сделано ничего? Власти обещали хотя бы помочь урегулировать возможные проблемы с банками для тех предприятий, которые имеют кредиты – а это, насколько я понимаю, подавляющее большинство украинских предприятий. Хотя бы это обещание выполнено?

- Да. Есть отсрочка по процентам. Тело кредита мы в любом случае погашаем. А вот по процентам есть отсрочка.

- А что должно было бы, по вашему мнению, сделать государство, чтобы помочь бизнесу и удержать экономику от падения?

- Если говорить о тех же кредитах – уменьшить процентную ставку. В Украине безумно высокие ставки, в разы выше, чем в Европе. У нас 22-26% годовых – нормальная практика. Такого в Европе и близко нет.

Если бы процентные ставки по кредитам были уменьшены хотя бы до 12%, это помогло бы и большому, и малому бизнесу и удержаться, и развиваться.

Это важно вообще. А в нынешних условиях – особенно. Если мы, выйдя из карантина, получим возможность брать дешевые кредиты, сможем выровнять ситуацию.

- Насколько пагубные последствия пандемии для экономики Украины прогнозируете?

- Трудно строить прогнозы в условиях, когда мы не понимаем, насколько длительным будет карантин. А мы этого не знаем. Хотя именно от этого будет зависеть серьезность последствий и пагубность его влияния для экономики.

Если карантин продлится до 12 мая – это одно дело. Но мы же понимаем, что он может быть продлен и в дальнейшем. И от этого будет зависеть его пагубность. Ведь продолжают работать только жизненно необходимые предприятия. Остальные – стоят.

И ключевая проблема при этом – люди. Многие украинцы должны сидеть дома. И пусть первые месяц-два предприятия будут как-то пытаться компенсировать эти вынужденные "прогулы", возможно, будут отпуска какие-то оплачивать. Но если карантин растянется на 2-3 или более месяцев – что получат люди? Что они будут есть? Как они будут выживать? Вот где самая большая проблема.

И именно от этого будет зависеть, как в целом страна будет выходить из кризиса.

- А "Комплекс Агромарс" имеет стратегию на случай такого затяжного карантина? Рассматриваете вариант с сокращением работников?

- Нет, сокращение мы точно не планируем. Будем в таком же ритме развиваться. Мы очень рассчитываем на то, что быстрее закончится карантин в некоторых европейских странах, на которые мы ориентированы. Мы планируем возобновить экспорт продукции в эти страны, насколько это возможно – и, думаю, это поможет нам сохранить наш коллектив. По крайней мере, я вижу все возможности избежать сокращений.

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