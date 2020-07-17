Геманцев обвинил Марченко в провале реформы таможни и предоставил доказательства
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев обвинил главу Минфина Сергея Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы. Он привел доказательства коррупции в ГТС.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Очевидно, что министр финансов не оправдал доверие, взяв на себя персональную ответственность за состояние дел на таможне после освобождения Максима Нефедова. Схемы процветают. Реформа сорвана. Ситуация ухудшилась", – подчеркнул Гетманцев.
Он, в частности, отметил, что 16 июля в рамках уголовных производств Нацполиция совместно с ГБР и Офисом генпрокурора поймали на взятке сотрудников Одесской таможни.
Гетманцев сообщил, что были задержаны руководитель таможенного поста "Кучурган" Одесской таможни Алексей Осипчук, заместитель начальника отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса" Виктор Залепа и руководитель таможенного поста "Одесса" Владимир Лиманский.
По его словам, 13 марта 2020 правоохранители зафиксировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 1000 долларов Осипчуком за оформление ТС.
"12 мая 2020 зафиксирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 200 долларов Залепа за оформление груза с одеждой. 10 июля 2020 зафиксирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 500 долларов Лиманским за оформление контейнера с игрушками", – добавил Гетманцев.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля Максима Нефедова уволили с должности председателя Государственной таможенной службы Украины, а Сергея Верланова – с должности председателя Государственной налоговой службы.
13 мая Служба безопасности Украины задержала начальника Одесской таможни Михаила Грибанова, назначенного на эту должность в феврале. Впоследствии он обжаловал свое увольнение в суде.