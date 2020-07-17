Геманцев обвинил Марченко в провале реформы таможни и предоставил доказательства

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев обвинил главу Минфина Сергея Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы. Он привел доказательства коррупции в ГТС.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Очевидно, что министр финансов не оправдал доверие, взяв на себя персональную ответственность за состояние дел на таможне после освобождения Максима Нефедова. Схемы процветают. Реформа сорвана. Ситуация ухудшилась", – подчеркнул Гетманцев.

Гетманцев обвинил Марченко в провале реформы таможни Facebook Даниила Гетманцева

Он, в частности, отметил, что 16 июля в рамках уголовных производств Нацполиция совместно с ГБР и Офисом генпрокурора поймали на взятке сотрудников Одесской таможни.

Задержали на взятке чиновников Одесской таможни Facebook Даниила Гетманцева

Гетманцев сообщил, что были задержаны руководитель таможенного поста "Кучурган" Одесской таможни Алексей Осипчук, заместитель начальника отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса" Виктор Залепа и руководитель таможенного поста "Одесса" Владимир Лиманский.

По его словам, 13 марта 2020 правоохранители зафиксировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 1000 долларов Осипчуком за оформление ТС.

Задержали на взятке чиновников Одесской таможни Facebook Даниила Гетманцева

"12 мая 2020 зафиксирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 200 долларов Залепа за оформление груза с одеждой. 10 июля 2020 зафиксирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 500 долларов Лиманским за оформление контейнера с игрушками", – добавил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля Максима Нефедова уволили с должности председателя Государственной таможенной службы Украины, а Сергея Верланова – с должности председателя Государственной налоговой службы.

13 мая Служба безопасности Украины задержала начальника Одесской таможни Михаила Грибанова, назначенного на эту должность в феврале. Впоследствии он обжаловал свое увольнение в суде.