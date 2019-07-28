Где выгодно покупать продукты в Украине: названы конкретные места

Продукты питания в Украине выгоднее всего покупать не в крупных гипермаркетах, а на оптовых рынках. На втором месте – продуктовые ярмарки.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко.

"Когда-то закупки в гипермаркетах были выгодными. Но сейчас гораздо выгоднее идти на оптовый рынок. К сожалению, таких немного", – отметил он.

По словам экономиста, в Украине две подобных локации – рынок "Столичный" под Киевом и рынок "Шувар" во Львове.

"В регионах, где есть оптовые рынки, всегда наименьшее колебание цен и одни из самых низких цен", – отметил он.

Если же попасть на оптовый рынок нет возможности, Дорошенко посоветовал закупаться на ярмарках, которые проводятся во многих городах Украины.

"Ярмарки на втором месте. Там далеко не всегда производители. Но, в зависимости от ярмарки, бывает до 50% производителей, которые продают собственную продукцию", – рассказал эксперт.

На оптовом рынке "Шувар" во Львове list.in.ua

Как писал OBOZREVATEL, из-за ливней на Закарпатье цены на помидоры в Украине выросли в три раза по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что в августе цены на овощи и фрукты будут минимальными в этом сезоне. А вот в сентябре подорожает ряд продуктов, в частности, гречка.

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