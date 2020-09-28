Министр экономики Германии встал на защиту "Северного потока–2"

Федеральный министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" должен быть построен до конца.

В интервью изданию Handelsblatt, он заявил, что нельзя каждые пару месяцев ставить под сомнения проекты, рассчитанные на несколько десятилетий. По его мнению, это может отпугнуть частных инвесторов, которые вкладывают большие деньги.

"Если это будет так, то частные инвесторы откажутся вкладываться в такие проекты. Что касается "Северного потока", то это проект с участием самых разных европейских стран. Поставки газа предназначены не только для Германии, но и для многих других стран ЕС. Так что тема второго "Северного потока" касается всей Европы и всего Запада. Поэтому мы обсудим с нашими партнёрами дальнейшие действия. Но заранее каких-то публичных заявлений по этому поводу делаться не будет", – заявил Альтмайер.

По его мнению, критикам газопровода следует задаться вопросом: "Откуда в будущем должен поступать газ?"

"Российский газ поступает к нам частично через территорию Украины, частично по газопроводу "Северный поток", а также по трубопроводу "Ямал". В конце прошлого года мы совместно с Еврокомиссией значительно способствовали тому, чтобы Россия и Украина договорились о продлении транзитного договора еще на пять лет. Мы все исходим из того, что объемы потребления европейскими странами будут расти, так как объемы добычи в странах ЕС сокращаются. Кроме того, это связано с тем, что после отказа от атомной и угольной энергии на переходный период именно газ будет играть особую роль. Нам следует задуматься о том, где нам брать необходимый газ", — рассказал министр.

Альтмайер также предостерег от рисков, связанных с новыми санкциями. По его словам, они зачастую вредят не только странам, против которых они введены, но и экономическим отношениям немецких и в целом европейских компаний.

"Мы как страна, ведущая очень активную внешнеэкономическую деятельность, должны задаться вопросом: какой эффект будут иметь санкции и насколько они могут навредить нам самим", – добавил министр.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября в Германии сделали два противоречивых заявления по СП-2.

В США призвали вообще не достраивать газопровод в обход Украины. Позже стало известно, что США любой ценой остановят "Северный поток-2".

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина и Словакия имеют общее видение угроз, которые влечет российский газопровод "Северный поток-2".