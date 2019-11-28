Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:19
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Где дороги? Obozrevatel запускает видеоконкурс для своих читателей

4.8т
Читать материал на украинском

В Украину медленно идет зима, а в некоторых городах уже выпал первый снег. А это значит, что скоро на дорогах образуются пробки. Гололед и большое количество осадков продолжат разрушать дороги Украины. Хотя они и так в плачевном состоянии (чтобы посмотреть видео по теме, доскролльте до конца страницы).

В связи с этим OBOZREVATEL объявляет конкурс среди своих читателей.

Что нужно?

  1. Выбрать и снять на видео худшую дорогу Украины

  2. Отправить ролик на страницу OBOZREVATEL в Facebook с пометкой #гдедороги?

  3. Следить за новостями на сайте OBOZREVATEL

  4. Ждать розыгрыш среди всех участников, который состоится 6 декабря

Где дороги? Obozrevatel запускает видеоконкурс для своих читателей

Наши эксперты проанализируют ролики и определят трех победителей, которые и получат призы от редакции.

1-е место - 3000 грн

2-е место - 2000 грн

3-е место - 1000 грн

OBOZREVATEL ждет от своих читателей креативные и интересные видеоролики.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Дороги в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Дороги в Украине
Место
Украина
Теги
дороги ремонт и строительство дорог
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
5
Смешно
9
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги