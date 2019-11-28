Где дороги? Obozrevatel запускает видеоконкурс для своих читателей

В Украину медленно идет зима, а в некоторых городах уже выпал первый снег. А это значит, что скоро на дорогах образуются пробки. Гололед и большое количество осадков продолжат разрушать дороги Украины. Хотя они и так в плачевном состоянии (чтобы посмотреть видео по теме, доскролльте до конца страницы).
В связи с этим OBOZREVATEL объявляет конкурс среди своих читателей.
Что нужно?
Выбрать и снять на видео худшую дорогу Украины
Отправить ролик на страницу OBOZREVATEL в Facebook с пометкой #гдедороги?
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Ждать розыгрыш среди всех участников, который состоится 6 декабря
Наши эксперты проанализируют ролики и определят трех победителей, которые и получат призы от редакции.
1-е место - 3000 грн
2-е место - 2000 грн
3-е место - 1000 грн
OBOZREVATEL ждет от своих читателей креативные и интересные видеоролики.
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