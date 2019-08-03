Где дешевле: экономист сравнил цены на продукты в Украине и Польше

Цены на продукты питания в Украине сравнялись с ценами в Польше и даже превышают их в среднем на 5-7%.

Такие данные озвучил в эфире ObozTV глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко.

"Два года назад нам было еще далеко до Польши. Теперь, чаще всего, цена у нас на 5-7% выше, чем у наших западных соседей. И разница только растет", – отметил Дорошенко.

"При этом наши продукты часто имеют проблемы с безопасностью и качеством. Вкусно – это одно. А когда мы посмотрим по всем остальным составляющим – тут появляется проблема", – уточнил он.

Экономист добавил, что некоторые продукты в Украине дешевле, но "их можно посчитать по пальцам одной руки".

"Казалось бы, что может быть доступнее, чем молоко и хлеб… Цена на молоко в Польше на протяжении всего года в 2 раза ниже, чем в Украине. Цена на белый хлеб – в среднем на 30% ниже, чем в нашей стране. При том, что чаще всего поляки пекут свой хлеб из украинской муки, украинского зерна", – рассказал эксперт.

По словам Дорошенко, одним из факторов такой разницы является налогообложение.

"Налогообложение на продукты питания в Украине выше, чем в Польше. Например, там НДС 5%, а у нас – 20%", – объяснил он.

Отметим, что в Польше налог на добавленную стоимость (НДС) в зависимости от групп товаров варьируется от 0% до 23%.

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Как писал OBOZREVATEL, в августе в Украине ожидаются минимальные цены на овощи и фрукты в этом сезоне. А вот в сентябре подорожает ряд продуктов, в частности, гречка.

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