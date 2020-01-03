Покрывают коррупцию? ГБР уличили в многомиллионной закупке у фирмы под подозрением

Государственное бюро расследований закупит на 5 миллионов гривен программного обеспечения у "Ай Ай Ти Трейдинг", которая фигурировала в расследовании ведомства по факту растраты бюджетных средств.

В частности, компания должна в течение месяца поставить ГБР 759 пакетов программного обеспечения Microsoft Office для компьютеров. Об этом сообщает “Слідство.Інфо”.

По словам журналистов, летом 2019 года следователи бюро открыли уголовное производство, в котором фигурировала эта компания.

Правоохранители расследовали противоправную схему растраты бюджетных средств при закупке лицензионного оборудования для Государственного центра кибербезопасности.

По версии официального следствия, действия "Ай Ай Ти Трейдинг" могли привести к растрате 300 тысяч гривен. В октябре следователи бюро получили доступ к документам компании.

Правоохранители расследовали противоправную схему растраты бюджетных средств при закупке лицензионного оборудования для Государственного центра кибербезопасности

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