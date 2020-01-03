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3 января • обновлено в 10:48
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Покрывают коррупцию? ГБР уличили в многомиллионной закупке у фирмы под подозрением

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Государственное бюро расследований закупит на 5 миллионов гривен программного обеспечения у "Ай Ай Ти Трейдинг", которая фигурировала в расследовании ведомства по факту растраты бюджетных средств.

В частности, компания должна в течение месяца поставить ГБР 759 пакетов программного обеспечения Microsoft Office для компьютеров. Об этом сообщает “Слідство.Інфо”.

По словам журналистов, летом 2019 года следователи бюро открыли уголовное производство, в котором фигурировала эта компания.

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Правоохранители расследовали противоправную схему растраты бюджетных средств при закупке лицензионного оборудования для Государственного центра кибербезопасности.

По версии официального следствия, действия "Ай Ай Ти Трейдинг" могли привести к растрате 300 тысяч гривен. В октябре следователи бюро получили доступ к документам компании.

Правоохранители расследовали противоправную схему растраты бюджетных средств при закупке лицензионного оборудования для Государственного центра кибербезопасности

Правоохранители расследовали противоправную схему растраты бюджетных средств при закупке лицензионного оборудования для Государственного центра кибербезопасности

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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