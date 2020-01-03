Покрывают коррупцию? ГБР уличили в многомиллионной закупке у фирмы под подозрением

Государственное бюро расследований закупит на 5 миллионов гривен программного обеспечения у "Ай Ай Ти Трейдинг", которая фигурировала в расследовании ведомства по факту растраты бюджетных средств.
В частности, компания должна в течение месяца поставить ГБР 759 пакетов программного обеспечения Microsoft Office для компьютеров. Об этом сообщает “Слідство.Інфо”.
По словам журналистов, летом 2019 года следователи бюро открыли уголовное производство, в котором фигурировала эта компания.
Правоохранители расследовали противоправную схему растраты бюджетных средств при закупке лицензионного оборудования для Государственного центра кибербезопасности.
По версии официального следствия, действия "Ай Ай Ти Трейдинг" могли привести к растрате 300 тысяч гривен. В октябре следователи бюро получили доступ к документам компании.
Правоохранители расследовали противоправную схему растраты бюджетных средств при закупке лицензионного оборудования для Государственного центра кибербезопасности
Как писал OBOZREVATEL:
3 декабря детективы НАБУ задержали экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и "правую руку" директора ГБР Игоря Щербину на получении 75 тысяч долларов взятки.
На новость отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил о необходимости обновления руководства ГБР и призвал Раду поддержать законопроект о перезапуске бюро.
Глава бюро Роман Труба ответил на обвинения и заявил, что они якобы имеют определенные неточности и одновременно дискредитируют репутацию возглавляемого им ведомства.
27 декабря Владимир Зеленский освободил Трубу с должности и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющим обязанности главы ГБР.
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